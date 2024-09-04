Пожежа у Києві 4 вересня

В одному з районів Києві палає пожежа — над містом густий стовп чорного диму
4 вересня 2024 12:54
Дим на місці загоряння. Фото: ТСН
У Києві спалахнула масштабна пожежа, на лівому березі можна побачити густий чорний дим. Пожежу також видно з правого берега столиці.
Про це повідомляє ТСН у середу, 4 вересня.
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У соціальних мережах повідомляють, що полум’я спалахнуло недалеко від гаражів на Троєщині.
"На відкритій території в районі вулиці Електротехнічна горить сміття на площі 50 квадратних метрів. Розповсюдження вогню зупинено. На місці працюють рятувальники", — повідомили ТСН в ДСНС Києва.
Причини займання сміття наразі не відомі.
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