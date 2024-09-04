Пожежа у Києві 4 вересня

Дим на місці загоряння. Фото: ТСН

У Києві спалахнула масштабна пожежа, на лівому березі можна побачити густий чорний дим. Пожежу також видно з правого берега столиці.

Про це повідомляє ТСН у середу, 4 вересня.

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У соціальних мережах повідомляють, що полум’я спалахнуло недалеко від гаражів на Троєщині.

"На відкритій території в районі вулиці Електротехнічна горить сміття на площі 50 квадратних метрів. Розповсюдження вогню зупинено. На місці працюють рятувальники", — повідомили ТСН в ДСНС Києва.

Причини займання сміття наразі не відомі.