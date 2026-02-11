Відео
Головна Київ На Київщині у пожежі загинула мати з двома дітьми

На Київщині у пожежі загинула мати з двома дітьми

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 15:06
Смертельна пожежа на Київщині — загинула мати з двома дітьми
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

У Білоцерківському районі на Київщині в ніч проти 11 лютого сталася пожежа. Вогонь забрав життя жінки та двох дітей, які перебували у будинку.

Про це повідомили в ДСНС, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Пожежа на Київщині

Як зазначили в ДСНС, повідомлення про займання надійшло близько четвертої ранку. Пожежа сталася у селі Матвіїха Білоцерківського району. Вогонь повністю охопив житловий будинок.

Пожежа на Київщині
Пожежа. Фото: ДСНС

"Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих — жінку 1981 року народження та двох дітей 2011 та 2009 років народження", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на Київщині
Горить будинок. Фото: ДСНС

Пожежу вдалося загасити. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення займання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти атакували Запоріжжя. Через це на місці удару виникла пожежа.

Також ми розповідали про те, що у Києві горіла трансформаторна підстанція. Очевидці розповіли подробиці.

пожежа ДСНС Київська область рятувальники загиблі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
