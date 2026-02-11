Смертельна пожежа на Київщині — загинула мати з двома дітьми

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

У Білоцерківському районі на Київщині в ніч проти 11 лютого сталася пожежа. Вогонь забрав життя жінки та двох дітей, які перебували у будинку.

Про це повідомили в ДСНС, передає Новини.LIVE.

Пожежа на Київщині

Як зазначили в ДСНС, повідомлення про займання надійшло близько четвертої ранку. Пожежа сталася у селі Матвіїха Білоцерківського району. Вогонь повністю охопив житловий будинок.

Пожежа. Фото: ДСНС

"Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих — жінку 1981 року народження та двох дітей 2011 та 2009 років народження", — йдеться у повідомленні.

Горить будинок. Фото: ДСНС

Пожежу вдалося загасити. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення займання.

