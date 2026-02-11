Видео
Главная Киев На Киевщине в пожаре погибла мать с двумя детьми

На Киевщине в пожаре погибла мать с двумя детьми

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 15:06
Смертельный пожар на Киевщине — погибла мать с двумя детьми
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В Белоцерковском районе Киевской области в ночь на 11 февраля произошел пожар. Огонь унес жизни женщины и двух детей, которые находились в доме.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Пожар в Киевской области

Как отметили в ГСЧС, сообщение о возгорании поступило около четырех утра. Пожар произошел в селе Матвеиха Белоцерковского района. Огонь полностью охватил жилой дом.

Пожежа на Київщині
Пожар. Фото: ГСЧС

"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех погибших — женщину 1981 года рождения и двух детей 2011 и 2009 годов рождения", — говорится в сообщении.

Пожежа на Київщині
Горит дом. Фото: ГСЧС

Пожар удалось потушить. Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения возгорания.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты атаковали Запорожье. Из-за этого на месте удара возник пожар.

Также мы рассказывали о том, что в Киеве горела трансформаторная подстанция. Очевидцы рассказали подробности.

пожар ГСЧС Киевская область спасатели погибшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
