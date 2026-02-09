Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві горіла трансформаторна підстанція — що розповіли очевидці

У Києві горіла трансформаторна підстанція — що розповіли очевидці

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 17:39
У Києві вночі загорілася трансформаторна підстанція — що відомо
Трансформаторна підстанція, що загорілася в Оболонському районі Києва. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У ніч проти 9 лютого в одному з районів Києва загорілася трансформаторна підстанція. Перед займанням напруга у будинку сягнула 380 ватів.

Про це місцева жителька розповіла кореспонденту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.

Реклама
Читайте також:

У Києві загорілася трансформаторна підстанція — що відомо

Сьогодні вночі, 9 лютого, в Оболонському районі Києва загорілася трансформаторна підстанція.

У Києві горіла трансформаторна підстанція
Трансформаторна підстанція, що загорілася у Києві у ніч проти 9 лютого. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Місцева жителька розповіла, що займання сталося близько третьої ночі. Однак, за її словами, вже о пʼятій ранку рятувальники загасили пожежу.

У Києві горіла трансформаторна підстанція
Працівники ДТЕК біля трансформаторної підстанції, що горіла в Оболонському районі Києва. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Перед займанням напруга у будинку сягнула 380 ватів. Внаслідок пожежі згоріла не лише підстанція, а й автомобілі, що стояли поруч.

У Києві горіла трансформаторна підстанція
Автомобіль, що згорів внаслідок пожежі на трансформаторній підстанції у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Раніше у ДСНС інформували, що 9 лютого о 03:54 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Оболонському.

За інформацією рятувальників, горіла трансформаторна підстанція, існувала загроза розповсюдження вогню на поруч припарковані автівки. Пожежу ліквідували о 04:24.

Жертв чи постраждалих немає. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський поінформував про ситуацію зі світлом та теплом по Україні після ударів РФ по енергетиці.

Нещодавно Новини.LIVE показали, який вигляд має Дарницька ТЕЦ після масованого обстрілу РФ.

Київ пожежа енергетика відключення світла Оболонь
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації