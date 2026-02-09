У Києві вночі загорілася трансформаторна підстанція — що відомо

Трансформаторна підстанція, що загорілася в Оболонському районі Києва. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У ніч проти 9 лютого в одному з районів Києва загорілася трансформаторна підстанція. Перед займанням напруга у будинку сягнула 380 ватів.

Про це місцева жителька розповіла кореспонденту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.

У Києві загорілася трансформаторна підстанція — що відомо

Сьогодні вночі, 9 лютого, в Оболонському районі Києва загорілася трансформаторна підстанція.

Трансформаторна підстанція, що загорілася у Києві у ніч проти 9 лютого. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Місцева жителька розповіла, що займання сталося близько третьої ночі. Однак, за її словами, вже о пʼятій ранку рятувальники загасили пожежу.

Працівники ДТЕК біля трансформаторної підстанції, що горіла в Оболонському районі Києва. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Перед займанням напруга у будинку сягнула 380 ватів. Внаслідок пожежі згоріла не лише підстанція, а й автомобілі, що стояли поруч.

Автомобіль, що згорів внаслідок пожежі на трансформаторній підстанції у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Раніше у ДСНС інформували, що 9 лютого о 03:54 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Оболонському.

За інформацією рятувальників, горіла трансформаторна підстанція, існувала загроза розповсюдження вогню на поруч припарковані автівки. Пожежу ліквідували о 04:24.

Жертв чи постраждалих немає. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський поінформував про ситуацію зі світлом та теплом по Україні після ударів РФ по енергетиці.

