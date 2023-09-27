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На Київщині учениця розпилила сльозогінний газ у школі: є постраждалі

27 вересня 2023 22:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Київщині учениця розпилила сльозогінний газ у школі: є постраждалі
Школа у Софіївській Борщагівці. Фото: Поліція Київської області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Київщині, в Софіївський Борщагівці, в одній із шкіл учениця розпилила сльозогінний газ. Внаслідок цього постраждало п'ятеро дітей. 

Про це повідомляє Поліція Київської області.

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Як це сталося

Правоохоронці з'ясували, що 14-річний хлопець приніс до школи спеціальний засіб. На перерві 13-річна дівчина вирішила застосувати його в коридорі. Через це до лікарів звернулося п'ять учнів віком від 11 до 12 років. 

Софіївська Борщагівка
Перцевий балончик. Фото: Поліція Київської області

Який стан у дітей

Медики попередньо встановили діагноз — подразнююча дія сльозогінного газу. Всім учням було надано допомогу, та їх передали батькам. 

сльозогінний газ
Школа у Софіївській Борщагівці. Фото: Поліція Київської області

Покарання для правопорушників

Своєю чергою поліцейські склали протоколи щодо батьків неповнолітніх правопорушників.

"Шановні батьки! Поліція Київщини попереджає: якщо у вас вдома знаходяться спецзасоби для самозахисту, тримайте їх у недоступному для дітей місці. Памʼятайте про наслідки та відповідальність у разі їх застосування! Дбайте про безпеку своїх дітей!" — закликали у повідомленні. 

Нагадаємо, табір "Сяйво Карпат" у селі Красноїлля Івано-Франківської області згорів ущент за кілька годин після прибуття дітей. На щастя, смертей дивом вдалося уникнути, а 150 дітей перевезли до іншого комплексу. 

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