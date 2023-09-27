На Київщині учениця розпилила сльозогінний газ у школі: є постраждалі
На Київщині, в Софіївський Борщагівці, в одній із шкіл учениця розпилила сльозогінний газ. Внаслідок цього постраждало п'ятеро дітей.
Про це повідомляє Поліція Київської області.
Як це сталося
Правоохоронці з'ясували, що 14-річний хлопець приніс до школи спеціальний засіб. На перерві 13-річна дівчина вирішила застосувати його в коридорі. Через це до лікарів звернулося п'ять учнів віком від 11 до 12 років.
Який стан у дітей
Медики попередньо встановили діагноз — подразнююча дія сльозогінного газу. Всім учням було надано допомогу, та їх передали батькам.
Покарання для правопорушників
Своєю чергою поліцейські склали протоколи щодо батьків неповнолітніх правопорушників.
"Шановні батьки! Поліція Київщини попереджає: якщо у вас вдома знаходяться спецзасоби для самозахисту, тримайте їх у недоступному для дітей місці. Памʼятайте про наслідки та відповідальність у разі їх застосування! Дбайте про безпеку своїх дітей!" — закликали у повідомленні.
Нагадаємо, табір "Сяйво Карпат" у селі Красноїлля Івано-Франківської області згорів ущент за кілька годин після прибуття дітей. На щастя, смертей дивом вдалося уникнути, а 150 дітей перевезли до іншого комплексу.