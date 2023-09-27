В Киевской области ученица распылила слезоточивый газ в школе: есть пострадавшие

Школа в Софиевской Борщаговке. Фото: Полиция Киевской области

В Киевской области в Софиевской Борщаговке в одной из школ ученица распылила слезоточивый газ. В результате пострадали пятеро детей.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

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Как это произошло

Правоохранители выяснили, что 14-летний парень принес в школу специальное средство. На перемене 13-летняя девушка решила применить его в коридоре. Из-за этого к врачам обратилось пять учеников в возрасте от 11 до 12 лет.

Перцовый баллончик. Фото: Полиция Киевской области

Какое состояние у детей

Медики предварительно установили диагноз — раздражающее действие слезоточивого газа. Всем ученикам была оказана тпомощь, и их передали родителям.

Школа в Софиевской Борщаговке. Фото: Полиция Киевской области

Наказание для правонарушителей

В свою очередь полицейские составили протоколы в отношении родителей несовершеннолетних правонарушителей.

"Уважаемые родители! Полиция Киевской области предупреждает: если у вас дома находятся спецсредства для самозащиты, держите их в недоступном для детей месте. Помните о последствиях и ответственности при их применении! Заботьтесь о безопасности своих детей!" — призвали в сообщении.

Напомним, лагерь "Сяйво Карпат" в селе Красноилье Ивано-Франковской области сгорел дотла через несколько часов после прибытия детей. К счастью, смертей чудом удалось избежать, а 150 детей перевезли в другой комплекс.