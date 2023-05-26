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На Київщині уламки російських ракет завдали руйнувань житловому сектору

26 травня 2023 09:53
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На Київщині уламки російських ракет завдали руйнувань житловому сектору
Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Фото: Facebook-сторінка Кравченка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

ППО Київської області збила російські ракети під час чергової нічної атаки. Були пошкоджені кілька приватних будинків.

Про це повідомив Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

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За словами керівника Київської ОВА Руслана Кравченка, усі російські повітряні цілі у регіоні були збиті системами протиповітряної оборони.

Але уламки російських ракет завдали шкоди інфраструктурі регіону.

Наслідки падіння уламків

У двох громадах уламки російських ракет, які упали на населені пункти Київської області, було пошкоджено сім приватних будинків.

На щастя, пошкодження несерйозні. Були пошкоджені дахи, стіни та оздоблення фасадів.

"Жителям, чиї будинки постраждали, буде надана вся необхідна допомога", — наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська завдали ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі одна людина поранена, серйозної шкоди російські ракети завдали транспортному підприємству.

Додамо, що раніше голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомляв, що усі російські повітряні цілі в районі Києва були знищені системою протиповітряної оборони.

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