В Киевской области обломки российских ракет нанесли разрушения жилищному сектору

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Фото: Facebook-страница Кравченко

ПВО Киевской области сбила российские ракеты во время очередной ночной атаки. Было повреждено несколько частных домов.

Об этом сообщил Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

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По словам руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, все российские воздушные цели в регионе были сбиты системами противовоздушной обороны.

Но обломки российских ракет нанесли ущерб инфраструктуре региона.

Последствия падения обломков

В двух громадах обломки российских ракет, которые упали на населенные пункты Киевской области, были повреждены семь частных домов.

К счастью, повреждения несерьезны. Были повреждены крыши, стены и отделка фасадов.

"Жителям, чьи дома пострадали, будет предоставлена вся необходимая помощь", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним, что российские оккупационные войска нанесли ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области. В Днепре один человек ранен, серьезный ущерб российские ракеты нанесли транспортному предприятию.

Ранее глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщал, что все российские воздушные цели в районе Киева были уничтожены системой противовоздушной обороны.