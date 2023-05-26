В Киевской области обломки российских ракет нанесли разрушения жилищному сектору
ПВО Киевской области сбила российские ракеты во время очередной ночной атаки. Было повреждено несколько частных домов.
Об этом сообщил Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Результаты атаки по Киевской области
По словам руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, все российские воздушные цели в регионе были сбиты системами противовоздушной обороны.
Но обломки российских ракет нанесли ущерб инфраструктуре региона.
Последствия падения обломков
В двух громадах обломки российских ракет, которые упали на населенные пункты Киевской области, были повреждены семь частных домов.
К счастью, повреждения несерьезны. Были повреждены крыши, стены и отделка фасадов.
"Жителям, чьи дома пострадали, будет предоставлена вся необходимая помощь", — подчеркнул Руслан Кравченко.
Напомним, что российские оккупационные войска нанесли ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области. В Днепре один человек ранен, серьезный ущерб российские ракеты нанесли транспортному предприятию.
Ранее глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщал, что все российские воздушные цели в районе Киева были уничтожены системой противовоздушной обороны.