Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области обломки российских ракет нанесли разрушения жилищному сектору arrow

В Киевской области обломки российских ракет нанесли разрушения жилищному сектору

26 мая 2023 09:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киевской области обломки российских ракет нанесли разрушения жилищному сектору
Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Фото: Facebook-страница Кравченко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

ПВО Киевской области сбила российские ракеты во время очередной ночной атаки. Было повреждено несколько частных домов.

Об этом сообщил Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Читайте также:

Результаты атаки по Киевской области

По словам руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, все российские воздушные цели в регионе были сбиты системами противовоздушной обороны.

Но обломки российских ракет нанесли ущерб инфраструктуре региона.

Последствия падения обломков

В двух громадах обломки российских ракет, которые упали на населенные пункты Киевской области, были повреждены семь частных домов.

К счастью, повреждения несерьезны. Были повреждены крыши, стены и отделка фасадов.

"Жителям, чьи дома пострадали, будет предоставлена вся необходимая помощь", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним, что российские оккупационные войска нанесли ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области. В Днепре один человек ранен, серьезный ущерб российские ракеты нанесли транспортному предприятию.

Ранее глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщал, что все российские воздушные цели в районе Киева были уничтожены системой противовоздушной обороны.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас