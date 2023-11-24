Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині в будинку вибухнув газовий балон — що відомо arrow

На Київщині в будинку вибухнув газовий балон — що відомо

24 листопада 2023 13:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині в будинку вибухнув газовий балон — що відомо
Пожежники ДСНС. Ілюстративне фото: shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Київській області в одному з приватних будинків сьогодні, 24 листопада, вибухнув газ. Внаслідок інциденту постраждала людина.

Про це повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

У с.Жуківці Обухівського району вибухнув газовий балон

Так, сьогодні, 24 листопада, у с.Жуківці в Київській області стався вибух в житловому приватному будинку. За попередньою інформацією, там вибухнув газовий балон.

Внаслідок вибуху отримала поранення одна людина. Також був зруйнований будинок. 

null
Скриншот допису ДСНС

Що треба знати про експлуатацію газових балонів в домашніх умовах

Головні правила від МВС України, щоб вберегтися від небезпеки:

  • обслуговувати та заправляти газові балони можна тільки у спеціальних організаціях. Не заправляйте балони на АЗС чи з автомобільних цистерн для перевезення газу;
  • балон слід наповнювати не більше ніж на 85% від його обʼєму. Решта обʼєму потрібна, щоб залишалося місце для розширення газу при зміні температури;
  • розташовуйте балон якнайдалі від сонячних променів на відстані не менш ніж 0,5 м від газової плити, 1 м — від нагрівальних приладів;
  • у приміщенні, де розташований балон, має бути справна система вентиляції. Також варто щодня провітрювати це приміщення;
  • регулярно перевіряйте, щоб на балоні та шлангу, приєднаному до нього, не було ніяких пошкоджень.

Нагадаємо, що у Києві, в неділю, 19 листопада, вибухнула граната. Поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі.

Крім того, у Дніпропетровській області спецпризначенці КОРД затримали двох нападників, які кинули гранату з вікна авто гранату в чоловіка через майновий конфлікт. Їх підозрюють у замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі