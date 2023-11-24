На Київщині в будинку вибухнув газовий балон — що відомо

Пожежники ДСНС. Ілюстративне фото: shutterstock

У Київській області в одному з приватних будинків сьогодні, 24 листопада, вибухнув газ. Внаслідок інциденту постраждала людина.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Так, сьогодні, 24 листопада, у с.Жуківці в Київській області стався вибух в житловому приватному будинку. За попередньою інформацією, там вибухнув газовий балон.

Внаслідок вибуху отримала поранення одна людина. Також був зруйнований будинок.

Скриншот допису ДСНС

Що треба знати про експлуатацію газових балонів в домашніх умовах

Головні правила від МВС України, щоб вберегтися від небезпеки:

обслуговувати та заправляти газові балони можна тільки у спеціальних організаціях. Не заправляйте балони на АЗС чи з автомобільних цистерн для перевезення газу;

балон слід наповнювати не більше ніж на 85% від його обʼєму. Решта обʼєму потрібна, щоб залишалося місце для розширення газу при зміні температури;

розташовуйте балон якнайдалі від сонячних променів на відстані не менш ніж 0,5 м від газової плити, 1 м — від нагрівальних приладів;

у приміщенні, де розташований балон, має бути справна система вентиляції. Також варто щодня провітрювати це приміщення;

регулярно перевіряйте, щоб на балоні та шлангу, приєднаному до нього, не було ніяких пошкоджень.

Нагадаємо, що у Києві, в неділю, 19 листопада, вибухнула граната. Поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі.

Крім того, у Дніпропетровській області спецпризначенці КОРД затримали двох нападників, які кинули гранату з вікна авто гранату в чоловіка через майновий конфлікт. Їх підозрюють у замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.