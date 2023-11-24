В Киевской области в доме взорвался газовый баллон — что известно

Пожарные ГСЧС. Иллюстративное фото: shutterstock

В Киевской области в одном из частных домов сегодня, 24 ноября, взорвался газ. В результате инцидента пострадал человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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В с.Жуковцы Обуховского района взорвался газовый баллон

Сегодня, 24 ноября, в с.Жуковцы в Киевской области произошел взрыв в жилом частном доме. По предварительной информации, там взорвался газовый баллон.

В результате взрыва получил ранения один человек. Также был разрушен дом.

Скриншот сообщения ГСЧС

Что нужно знать об эксплуатации газовых баллонов в домашних условиях

Главные правила от МВД Украины, чтобы уберечься от опасности:

обслуживать и заправлять газовые баллоны можно только в специальных организациях. Не заправляйте баллоны на АЗС или автомобильных цистерн для перевозки газа;

баллон следует наполнять не более чем на 85% его объема. Остальные объемы нужны, чтобы оставалось место для расширения газа при изменении температуры;

располагайте баллон подальше от солнечных лучей на расстоянии не менее 0,5 м от газовой плиты, 1 м — от нагревательных приборов;

в помещении, где находится баллон, должна быть исправная система вентиляции. Также следует ежедневно проветривать это помещение;

регулярно проверяйте, чтобы на баллоне и шланге, подсоединенном к нему, не было никаких повреждений.

Напомним, что в Киеве, в воскресенье, 19 ноября, взорвалась граната. Полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и женщина, которая находилась в доме.

Кроме того, в Днепропетровской области спецназовцы КОРД задержали двух нападающих, бросивших гранату из окна авто гранату в мужчину из-за имущественного конфликта. Их подозревают в покушении на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.