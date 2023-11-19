Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві вибухнула граната — відомо про 2 загиблих arrow

У Києві вибухнула граната — відомо про 2 загиблих

19 листопада 2023 23:52
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Києві вибухнула граната — відомо про 2 загиблих
У Києві вибухнула в Дніпровському районі вибухнула граната. Фото: міцеві телеграм-канали
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Києві, в неділю, 19 листопада, вибухнула граната. Попередньо відомо про двох загиблих.

Про це пишуть місцеві пабліки. Вибух також підтвердила поліція.

Читайте також:

Вибух гранати в Києві — що відомо

Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі.

"Ще один чоловік — брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі", — вказано в повідомленні. 

Зазначається, що на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у Києві чоловік розбив термінал ПриватБанку через те, що той неправильно переказав кошти, які було переправлено на допомогу ЗСУ. Чоловік став дуже злим, почав нецензурно виражатися та бити по терміналу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі