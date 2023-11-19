У Києві вибухнула граната — відомо про 2 загиблих

У Києві вибухнула в Дніпровському районі вибухнула граната. Фото: міцеві телеграм-канали

У Києві, в неділю, 19 листопада, вибухнула граната. Попередньо відомо про двох загиблих.

Про це пишуть місцеві пабліки. Вибух також підтвердила поліція.

Читайте також:

Вибух гранати в Києві — що відомо

Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі.

"Ще один чоловік — брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі", — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у Києві чоловік розбив термінал ПриватБанку через те, що той неправильно переказав кошти, які було переправлено на допомогу ЗСУ. Чоловік став дуже злим, почав нецензурно виражатися та бити по терміналу.