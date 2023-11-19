У Києві вибухнула граната — відомо про 2 загиблих
У Києві, в неділю, 19 листопада, вибухнула граната. Попередньо відомо про двох загиблих.
Про це пишуть місцеві пабліки. Вибух також підтвердила поліція.
Вибух гранати в Києві — що відомо
Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі.
"Ще один чоловік — брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі", — вказано в повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, у Києві чоловік розбив термінал ПриватБанку через те, що той неправильно переказав кошти, які було переправлено на допомогу ЗСУ. Чоловік став дуже злим, почав нецензурно виражатися та бити по терміналу.
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