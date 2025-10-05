У Бориспільському районі 5 жовтня згоріли діти

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

У Бориспільському районі Київщини у будинку внаслідок пожежі загинули діти 2018 та 2019 року народження. Також поруч було знайдено тіло чоловіка.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у неділю, 5 жовтня.

Що відомо про пожежу

"До місця події було направлено вогнеборців 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, а також підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Вороньків та Головурів", — йдеться в повідомленні.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить житловий будинок та зі слів сусідів імовірно всередині знаходяться діти.

Під час ліквідації було виявлено тіла двох дітей та чоловіка 1988 року народження.

Причина пожежі встановлюється.

