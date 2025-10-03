Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві на Північному мосту на ходу спалахнула автівка — відео

У Києві на Північному мосту на ходу спалахнула автівка — відео

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 09:29
Горить авто в Києві на Північному мосту 3 жовтня — причина
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

В Оболонському районі на Північному мосту загорілось авто. На місці працювали вогнеборці.

Реклама
Читайте також:

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE та пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 3 жовтня.

Чи є постраждалі внаслідок пожежі

Згодом у ДСНС Києва уточнили, що загоряння сталося під час руху у моторному відсіку легкового автомобіля. Пожежу локалізували о 08:35, а о 08:45 — ліквідували.

горить авто
Пожежу ліквідували. Фото: ДСНС

"3 жовтня о 08:02 надійшло повідомлення про пожежу на Північному мосту. Жертв чи постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 2 жовтня у Житомирі спалахнула пожежа в гуртожитку.

Також внаслідок російської атаки спалахнув санаторій на Київщині.

Київ міст пожежа авто рятувальники ДСНС
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації