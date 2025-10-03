Горить авто в Києві на Північному мосту 3 жовтня — причина

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

В Оболонському районі на Північному мосту загорілось авто. На місці працювали вогнеборці.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE та пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 3 жовтня.

Чи є постраждалі внаслідок пожежі

Згодом у ДСНС Києва уточнили, що загоряння сталося під час руху у моторному відсіку легкового автомобіля. Пожежу локалізували о 08:35, а о 08:45 — ліквідували.

Пожежу ліквідували. Фото: ДСНС

"3 жовтня о 08:02 надійшло повідомлення про пожежу на Північному мосту. Жертв чи постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

