Горить авто в Києві на Північному мосту 3 жовтня — причина

У Києві на Північному мосту на ходу спалахнула автівка — відео
В Оболонському районі на Північному мосту загорілось авто. На місці працювали вогнеборці.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE та пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 3 жовтня.
Чи є постраждалі внаслідок пожежі
Згодом у ДСНС Києва уточнили, що загоряння сталося під час руху у моторному відсіку легкового автомобіля. Пожежу локалізували о 08:35, а о 08:45 — ліквідували.
"3 жовтня о 08:02 надійшло повідомлення про пожежу на Північному мосту. Жертв чи постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
