Главная Киев На Киевщине в пожаре погибли двое детей — детали

На Киевщине в пожаре погибли двое детей — детали

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 15:01
В Бориспольском районе 5 октября сгорели дети
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

В Бориспольском районе Киевской области в доме в результате пожара погибли дети 2018 и 2019 года рождения. Также рядом было найдено тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 5 октября.

Что известно о пожаре

Что известно о пожаре

"К месту происшествия были направлены пожарные 23-й Государственной пожарно-спасательной части г. Борисполь, а также подразделения местной пожарной охраны сел Вороньков и Головуров", — говорится в сообщении.

По прибытию спасателями установлено, что горит жилой дом и со слов соседей предположительно внутри находятся дети.

Во время ликвидации были обнаружены тела двух детей и мужчины 1988 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, недавно в Киеве на ходу загорелась машина.

А в Житомире вспыхнуло общежитие.

