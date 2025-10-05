В Бориспольском районе 5 октября сгорели дети

На Киевщине в пожаре погибли двое детей — детали
В Бориспольском районе Киевской области в доме в результате пожара погибли дети 2018 и 2019 года рождения. Также рядом было найдено тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 5 октября.
Что известно о пожаре
"К месту происшествия были направлены пожарные 23-й Государственной пожарно-спасательной части г. Борисполь, а также подразделения местной пожарной охраны сел Вороньков и Головуров", — говорится в сообщении.
По прибытию спасателями установлено, что горит жилой дом и со слов соседей предположительно внутри находятся дети.
Во время ликвидации были обнаружены тела двух детей и мужчины 1988 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
