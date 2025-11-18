Відео
Україна
Головна Київ На Київщині відбудовують міст через річку Тетерів

На Київщині відбудовують міст через річку Тетерів

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 14:20
Оновлено: 14:21
На Київщині відновлять міст через річку Тетерів
Будівельні роботи. Фото: facebook.com/kv.restoration

На Київщині активно триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі державного значення Т-10-05 Іванків — М-07. Споруда була суттєво пошкоджена під час бойових дій 2022 року.

Про це повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Читайте також:

Триває капремонт мосту через Тетерів

Як повідомили у службі, вже виконано значну частину складних технічних операцій. Зокрема, фахівці демонтували зруйновані елементи мосту, влаштували буронабивні палі під нові берегові опори, завершили підсилення ригелів дев'яти опор сучасним арматурно-бетонним каркасом та виконали підбетонку під ригельні конструкції.

Капітальний ремонт мосту через Тетерів
Реконструкція мосту. Фото: facebook.com/kv.restoration

Наразі роботи тривають щодня. Команди монтують опалубку шафової стінки та відкрилків першої опори, проводять піскоструменеве очищення металевих конструкцій від третьої до дев'ятої опор, а також ґрунтують і фарбують метал задля підвищення довговічності мосту.

Триває ремонт мості через Тетерів
Будівельні роботи на мосту через Тетерів. Фото: facebook.com/kv.restoration

Нагадаємо, у Києві мають провести реконструкцію шляхопроводу 1967 року.

А також стало відомо, що з'явиться ще одна дорого з Одеси до Румунії.

міст ремонт Київська область відновлення реконструкція
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
