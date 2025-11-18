На Київщині відновлять міст через річку Тетерів

На Київщині відбудовують міст через річку Тетерів
На Київщині активно триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі державного значення Т-10-05 Іванків — М-07. Споруда була суттєво пошкоджена під час бойових дій 2022 року.
Про це повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.
Як повідомили у службі, вже виконано значну частину складних технічних операцій. Зокрема, фахівці демонтували зруйновані елементи мосту, влаштували буронабивні палі під нові берегові опори, завершили підсилення ригелів дев'яти опор сучасним арматурно-бетонним каркасом та виконали підбетонку під ригельні конструкції.
Наразі роботи тривають щодня. Команди монтують опалубку шафової стінки та відкрилків першої опори, проводять піскоструменеве очищення металевих конструкцій від третьої до дев'ятої опор, а також ґрунтують і фарбують метал задля підвищення довговічності мосту.
