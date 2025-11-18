На Киевщине восстановят мост через реку Тетерев

Строительные работы. Фото: facebook.com/kv.restoration

На Киевщине активно продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге государственного значения Т-10-05 Иванков - М-07. Сооружение было существенно повреждено во время боевых действий 2022 года.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.

Продолжается капремонт моста через Тетерев

Как сообщили в службе, уже выполнена значительная часть сложных технических операций. В частности, специалисты демонтировали разрушенные элементы моста, устроили буронабивные сваи под новые береговые опоры, завершили усиление ригелей девяти опор современным арматурно-бетонным каркасом и выполнили подбетонку под ригельные конструкции.

Реконструкция моста. Фото: facebook.com/kv.restoration

Сейчас работы продолжаются ежедневно. Команды монтируют опалубку шкафной стенки и открылков первой опоры, проводят пескоструйную очистку металлических конструкций от третьей до девятой опор, а также грунтуют и красят металл для повышения долговечности моста.

Строительные работы на мосту через Тетерев. Фото: facebook.com/kv.restoration

