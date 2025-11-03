Відео
Україна
У Києві відремонтують шляхопровід 1967 року побудови

У Києві відремонтують шляхопровід 1967 року побудови

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 09:30
Оновлено: 10:04
У Києві капітально ремонтують шляхопровід біля метро Чернігівська
Ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE

У Києві оголосили тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська". Йдеться про транспортну розв’язку, що поєднує вулицю Миропільську, Броварський проспект і Святошинсько-Броварську лінію метрополітену.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

Читайте також:

У Києві відремонтують шляхопровід біля "Чернігівської"

Шляхопровід, збудований ще у 1967 році, потребує повного оновлення через зношеність та численні конструктивні дефекти.

Як зазначають у "Київавтодорі", капітальний ремонт дозволить покращити пропускну здатність цієї транспортної ділянки, забезпечити безпечний і комфортний рух для автомобілів і пішоходів, а також відновити належний технічний стан споруди у Дніпровському районі столиці.

У межах проєкту планують замінити мостове полотно, відремонтувати опори та прогонові конструкції, перевлаштувати комунікаційні мережі, встановити нові перильні й бар’єрні огорожі, а також модернізувати освітлення. Крім того, передбачено облаштування нових трамвайних колій, оновлення підходів до шляхопроводу з облаштуванням велодоріжок та проведення благоустрою прилеглої території після завершення робіт.

Під час реконструкції врахують принципи безбар’єрності, щоб забезпечити зручний доступ для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Зокрема, передбачено пониження бордюрів і облаштування тактильної навігації.

Приймання пропозицій на участь у тендері триватиме до 18 листопада 2025 року.

Нагадаємо, журналісти проєкту "Наша справа" дослідили, як у Києві "зливають" мільйони на рихтування аварійних мостів та чому столиці загрожує транспортний колапс. 

Також депутат Київради назвав суму, яку втратили у Кличка замість фінансування ремонту мостів. 

Київ міст ремонт тендер метро
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
