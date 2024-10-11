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На Київщині відновлять п'ять мостів — в ОВА назвали райони

11 жовтня 2024 08:30
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Відбудова Київщини — французька компанія MATIERE відновить п'ять мостів
Ремонт мосту. Ілюстративне фото: Смад
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум з французькою компанією MATIERE. У межах спільної роботи планується відновити п'ять мостів Київщини.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА у Telegram.

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Відбудова Київщини

У середу, 9 жовтня, Київська ОВА підписала меморандум про взаєморозуміння з французькою компанією MATIERE. Головна мета — відбудова Київщини.

меморандум з відбудови мостів
Підписання меморандуму між Київською ОВА та французькою компанією MATIERE. Фото: КОВА

Повідомляється, що у рамках співпраці партнери ведуть перемовини щодо реалізації проєктів з відновлення мостових споруд у регіоні. Загалом планують відновити п'ять мостів, які розташовані у Вишгородському, Білоцерківському, Фастівському, Броварському та Бучанському районах. 

"Наразі на Київщині відновлено 19,9 тисячі об’єктів із пошкоджених понад 30 тисяч. Досягти такого результату нам вдалося, зокрема, завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Впевнений, що наша співпраця з французькою стороною не завершиться на реалізації запланованих проєктів, а буде лише розширюватися", — зазначив  перший заступник голови КОВА Микола Бойко.

Відбудова мостів
Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Олександр Аліксійчук пояснив, що будь-який ремонт доріг біля фронту погоджують з військовими, які відповідають за логістику. 

Раніше ми писали, що в Україні достроково завершили планову ремонтну кампанію. Атомники під'єднали всі дев'ять енергоблоків підконтрольних атомних електростанцій до енергосистеми.

Франція міст ремонт Київська область Київська військова адміністрація відновлення

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