Відбудова Київщини — французька компанія MATIERE відновить п'ять мостів

Ремонт мосту. Ілюстративне фото: Смад

Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум з французькою компанією MATIERE. У межах спільної роботи планується відновити п'ять мостів Київщини.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА у Telegram.

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Відбудова Київщини

У середу, 9 жовтня, Київська ОВА підписала меморандум про взаєморозуміння з французькою компанією MATIERE. Головна мета — відбудова Київщини.

Підписання меморандуму між Київською ОВА та французькою компанією MATIERE. Фото: КОВА

Повідомляється, що у рамках співпраці партнери ведуть перемовини щодо реалізації проєктів з відновлення мостових споруд у регіоні. Загалом планують відновити п'ять мостів, які розташовані у Вишгородському, Білоцерківському, Фастівському, Броварському та Бучанському районах.

"Наразі на Київщині відновлено 19,9 тисячі об’єктів із пошкоджених понад 30 тисяч. Досягти такого результату нам вдалося, зокрема, завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Впевнений, що наша співпраця з французькою стороною не завершиться на реалізації запланованих проєктів, а буде лише розширюватися", — зазначив перший заступник голови КОВА Микола Бойко.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Олександр Аліксійчук пояснив, що будь-який ремонт доріг біля фронту погоджують з військовими, які відповідають за логістику.

Раніше ми писали, що в Україні достроково завершили планову ремонтну кампанію. Атомники під'єднали всі дев'ять енергоблоків підконтрольних атомних електростанцій до енергосистеми.