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В Киевской области восстановят пять мостов — в ОВА назвали районы

11 октября 2024 08:30
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Восстановление Киевщины — французская компания MATIERE восстановит пять мостов
Ремонт моста. Фото иллюстративное: Смад
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Киевская областная военная администрация подписала меморандум с французской компанией MATIERE. В рамках совместной работы планируется восстановить пять мостов Киевской области. 

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА в Telegram.

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Восстановление Киевщины

В среду, 9 октября, Киевская ОВА подписала меморандум о взаимопонимании с французской компанией MATIERE. Главная цель — восстановление Киевщины.

меморандум по восстановлению мостов
Подписание меморандума между Киевской ОВА и французской компанией MATIERE. Фото: КОВА

Сообщается, что в рамках сотрудничества партнеры ведут переговоры по реализации проектов по восстановлению мостовых сооружений в регионе. В целом планируется восстановить пять мостов, расположенных в Вышгородском, Белоцерковском, Фастовском, Броварском и Бучанском районах. 

"Сейчас на Киевщине восстановлено 19,9 тысячи объектов из поврежденных более 30 тысяч. Достичь такого результата нам удалось, в частности, благодаря поддержке наших международных партнеров. Уверен, что наше сотрудничество с французской стороной не завершится на реализации запланированных проектов, а будет только расширяться", — отметил первый заместитель председателя КОВА Николай Бойко.

Восстановление мостов
Сообщение Киевской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Александр Аликсийчук пояснил, что любой ремонт дорог вблизи фронта согласовывается с военными, отвечающими за логистику.

Ранее мы писали, что на Украине досрочно завершили плановую ремонтную кампанию. Атомщики подключили все девять энергоблоков подконтрольных атомных электростанций к энергосистеме.

Франция мост ремонт Киевская область Киевская военная администрация восстановление

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