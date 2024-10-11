Восстановление Киевщины — французская компания MATIERE восстановит пять мостов

Ремонт моста. Фото иллюстративное: Смад

Киевская областная военная администрация подписала меморандум с французской компанией MATIERE. В рамках совместной работы планируется восстановить пять мостов Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА в Telegram.

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В среду, 9 октября, Киевская ОВА подписала меморандум о взаимопонимании с французской компанией MATIERE. Главная цель — восстановление Киевщины.

Подписание меморандума между Киевской ОВА и французской компанией MATIERE. Фото: КОВА

Сообщается, что в рамках сотрудничества партнеры ведут переговоры по реализации проектов по восстановлению мостовых сооружений в регионе. В целом планируется восстановить пять мостов, расположенных в Вышгородском, Белоцерковском, Фастовском, Броварском и Бучанском районах.

"Сейчас на Киевщине восстановлено 19,9 тысячи объектов из поврежденных более 30 тысяч. Достичь такого результата нам удалось, в частности, благодаря поддержке наших международных партнеров. Уверен, что наше сотрудничество с французской стороной не завершится на реализации запланированных проектов, а будет только расширяться", — отметил первый заместитель председателя КОВА Николай Бойко.

Сообщение Киевской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Александр Аликсийчук пояснил, что любой ремонт дорог вблизи фронта согласовывается с военными, отвечающими за логистику.

Ранее мы писали, что на Украине досрочно завершили плановую ремонтную кампанию. Атомщики подключили все девять энергоблоков подконтрольных атомных электростанций к энергосистеме.