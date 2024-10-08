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У Києві мости Патона та Метро на межі падіння — як планують виправляти ситуацію

8 жовтня 2024 09:04
Карина Приходько - Редактор
Мости Метро та Патона у Києві можуть впасти — детально про ситуацію
Міст Патона у Києві. Ілюстративне фото: kyivmaps.com
Карина Приходько - Редактор

Мости Метро і Патона у Києві експлуатуються вже понад 60 років, і наразі вони перебувають в аварійному стані. Експерти б’ють на сполох щодо стану мостів та вказують на необхідність проведення їх термінового ремонту.

Про це повідомляє ТСН.

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Яка ситуація з мостами у Києві

За даними експерта з питань інфраструктури Олега Попенка, ще у 2019-2020 роках київська влада заявляла, що 95% мостів та мостових переходів у Києві потребують негайного капітального ремонту.

Тоді відповідні фахівці вивчили ситуацію з мостами у Громадській раді при КМДА, і вони наполягали на негайному проведенні технічного огляду та аудиту усієї критичної інфраструктури. Однак, як сказав Попенко, тоді до них ніхто не дослухався. 

"Вже тоді ситуація з мостами в Києві була вкрай складною. Зараз вона вже не просто критична, а катастрофічна. А тому потребує негайного втручання. При чому не тільки з боку міста, а й держави", — наголосив експерт. 

В якому стані міст Патона

Посилаючись на слова Попенка, видання зазначило, що наразі міст Патона вже не витримує тієї кількості транспорту, який по ньому курсує навіть після встановлених обмежень. 

міст Патона в Києві
Пошкоджений міст Патона у Києві. Фото: t.me/now_kyiv

"На мосту Патона закрили рух транспорту по обох його крайніх смугах, бо він просто може розвалитися. Таке звуження — це тимчасовий порятунок, але ж у такому режимі міст функціонує вже чотири роки і ніхто з ним нічого не робить", — зазначив фахівець. 

Коли востаннє оглядали міст Метро

За словами Попенка, міст Метро теж не в найкращому стані, а по ньому курсують поїзди метро, що дуже небезпечно.

міст Метро Київ
Міст Метро в Києві. Фото: УНІАН

Останнє обстеження цього мосту було у 2023 році. Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури, тоді це було зроблено у складі розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту: "Реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через річку Дніпро" (Протиаварійні роботи).

"За результатами висновків обстеження встановлено, що залишковий ресурс споруди вичерпано. Міст працює в обмеженому режимі по вазі", — повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк. 

Він також додав, що до моменту реставрації з пристосуванням мосту, з метою недопущення аварійних ситуацій та неконтрольованих руйнувань на споруді, а також для можливості не закривати рух на мосту, станом на сьогодні, згідно з розробленим проєктом, на об’єкті виконуються протиаварійні роботи, в рамках яких будуть встановлені тимчасові металеві підтримуючі конструкції в окремих аварійних прогонах.

Нагадаємо, за даними останніх досліджень, мости в Києві перебувають у критичному стані. Депутат Київради розповів, якими мостами краще не їздити взагалі для власної безпеки. 

Також стало відомо, що далі робитиме столична влада з аварійними мостами Патона та Метро. Також ми розповідали, як кияни просять хоча б якось вдосконалити міст Патона та зареєстрували відповідну петицію.

Київ міст ремонт аварія КМДА гроші

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