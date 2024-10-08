Мости Метро та Патона у Києві можуть впасти — детально про ситуацію

Міст Патона у Києві. Ілюстративне фото: kyivmaps.com

Мости Метро і Патона у Києві експлуатуються вже понад 60 років, і наразі вони перебувають в аварійному стані. Експерти б’ють на сполох щодо стану мостів та вказують на необхідність проведення їх термінового ремонту.

Про це повідомляє ТСН.

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Яка ситуація з мостами у Києві

За даними експерта з питань інфраструктури Олега Попенка, ще у 2019-2020 роках київська влада заявляла, що 95% мостів та мостових переходів у Києві потребують негайного капітального ремонту.

Тоді відповідні фахівці вивчили ситуацію з мостами у Громадській раді при КМДА, і вони наполягали на негайному проведенні технічного огляду та аудиту усієї критичної інфраструктури. Однак, як сказав Попенко, тоді до них ніхто не дослухався.

"Вже тоді ситуація з мостами в Києві була вкрай складною. Зараз вона вже не просто критична, а катастрофічна. А тому потребує негайного втручання. При чому не тільки з боку міста, а й держави", — наголосив експерт.

В якому стані міст Патона

Посилаючись на слова Попенка, видання зазначило, що наразі міст Патона вже не витримує тієї кількості транспорту, який по ньому курсує навіть після встановлених обмежень.

Пошкоджений міст Патона у Києві. Фото: t.me/now_kyiv

"На мосту Патона закрили рух транспорту по обох його крайніх смугах, бо він просто може розвалитися. Таке звуження — це тимчасовий порятунок, але ж у такому режимі міст функціонує вже чотири роки і ніхто з ним нічого не робить", — зазначив фахівець.

Коли востаннє оглядали міст Метро

За словами Попенка, міст Метро теж не в найкращому стані, а по ньому курсують поїзди метро, що дуже небезпечно.

Міст Метро в Києві. Фото: УНІАН

Останнє обстеження цього мосту було у 2023 році. Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури, тоді це було зроблено у складі розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту: "Реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через річку Дніпро" (Протиаварійні роботи).

"За результатами висновків обстеження встановлено, що залишковий ресурс споруди вичерпано. Міст працює в обмеженому режимі по вазі", — повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк.

Він також додав, що до моменту реставрації з пристосуванням мосту, з метою недопущення аварійних ситуацій та неконтрольованих руйнувань на споруді, а також для можливості не закривати рух на мосту, станом на сьогодні, згідно з розробленим проєктом, на об’єкті виконуються протиаварійні роботи, в рамках яких будуть встановлені тимчасові металеві підтримуючі конструкції в окремих аварійних прогонах.

Нагадаємо, за даними останніх досліджень, мости в Києві перебувають у критичному стані. Депутат Київради розповів, якими мостами краще не їздити взагалі для власної безпеки.

Також стало відомо, що далі робитиме столична влада з аварійними мостами Патона та Метро. Також ми розповідали, як кияни просять хоча б якось вдосконалити міст Патона та зареєстрували відповідну петицію.