Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині відремонтували ще два мости, які були пошкоджені через агресію РФ arrow

На Київщині відремонтували ще два мости, які були пошкоджені через агресію РФ

9 січня 2024 17:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині відремонтували ще два мости, які були пошкоджені через агресію РФ
Відремонтований міст. Фото: КОВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Київщині ввели в експлуатацію ще 2 мости, які були пошкоджені внаслідок військової агресії РФ. Тим часом закінчується ремонт ще одного об'єкта на одній з автодоріг. 

Про це повідомляє КОВА

Читайте також:

Які мости відремонтували на Київщині

Так, йдеться про такі два мости:

  • на автомобільній дорозі Перемога — Баришівка;
  • на автомобільній дорозі Корніївка — Недра — Згурівка — Березань.

Також закінчується ремонт моста на автомобільній дорозі Ворзель — Забуччя через Михайлівку-Рубежівку. 

Загалом, через бойові дії в регіоні пошкоджено 21 міст. Частину з них розпочали капітально ремонтувати ще минулого року.

null
Відремонтований міст. Фото: КОВА
null
Відремонтований міст. Фото: КОВА

Нагадаємо, що у Чернігівській області завершили будівельні роботи та відкрили рух шляхопроводом через залізничну колію біля Ніжина. Його було зруйновано під час вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року.

Також ми писали, що на Київщині відбудують шість мостів, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Будівництво реалізується у співпраці з Великою Британією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі