На Київщині відремонтували ще два мости, які були пошкоджені через агресію РФ

Відремонтований міст. Фото: КОВА

На Київщині ввели в експлуатацію ще 2 мости, які були пошкоджені внаслідок військової агресії РФ. Тим часом закінчується ремонт ще одного об'єкта на одній з автодоріг.

Про це повідомляє КОВА.

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Так, йдеться про такі два мости:

на автомобільній дорозі Перемога — Баришівка;

на автомобільній дорозі Корніївка — Недра — Згурівка — Березань.

Також закінчується ремонт моста на автомобільній дорозі Ворзель — Забуччя через Михайлівку-Рубежівку.

Загалом, через бойові дії в регіоні пошкоджено 21 міст. Частину з них розпочали капітально ремонтувати ще минулого року.

Відремонтований міст. Фото: КОВА

Відремонтований міст. Фото: КОВА

Нагадаємо, що у Чернігівській області завершили будівельні роботи та відкрили рух шляхопроводом через залізничну колію біля Ніжина. Його було зруйновано під час вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року.

Також ми писали, що на Київщині відбудують шість мостів, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Будівництво реалізується у співпраці з Великою Британією.