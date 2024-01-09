Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области отремонтировали еще два моста, которые были повреждены из-за агрессии РФ arrow

В Киевской области отремонтировали еще два моста, которые были повреждены из-за агрессии РФ

9 января 2024 17:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области отремонтировали еще два моста, которые были повреждены из-за агрессии РФ
Отремонтированный мост. Фото: КОВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области ввели в эксплуатацию еще 2 моста, которые были повреждены в результате военной агрессии РФ. Между тем, заканчивается ремонт еще одного объекта на одной из автодорог.

Об этом сообщает КОВА.

Читайте также:

Какие мосты отремонтировали в Киевской области

Да, речь идет о таких двух мостах:

  • на автомобильной дороге Победа — Барышевка;
  • на автомобильной дороге Корнеевка — Недра — Згуровка — Березань.

Также заканчивается ремонт моста на автомобильной дороге Ворзель — Забучье через Михайловку-Рубежовку.

Всего из-за боевых действий в регионе поврежден 21 мост. Часть из них начала капитально ремонтировать еще в прошлом году.

null
Отремонтированный мост. Фото: КОВА
null
Отремонтированный мост. Фото: КОВА

Напомним, что в Черниговской области завершили строительные работы и открыли движение по путепроводу через железнодорожный путь возле Нежина. Он был разрушен во время вторжения российских окупантов в феврале 2022 года.

Также мы писали, что в Киевской области отстроят шесть мостов, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Строительство реализуется в сотрудничестве с Великобританией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме