В Киевской области отремонтировали еще два моста, которые были повреждены из-за агрессии РФ

Отремонтированный мост. Фото: КОВА

В Киевской области ввели в эксплуатацию еще 2 моста, которые были повреждены в результате военной агрессии РФ. Между тем, заканчивается ремонт еще одного объекта на одной из автодорог.

Об этом сообщает КОВА.

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Да, речь идет о таких двух мостах:

на автомобильной дороге Победа — Барышевка;

на автомобильной дороге Корнеевка — Недра — Згуровка — Березань.

Также заканчивается ремонт моста на автомобильной дороге Ворзель — Забучье через Михайловку-Рубежовку.

Всего из-за боевых действий в регионе поврежден 21 мост. Часть из них начала капитально ремонтировать еще в прошлом году.

Отремонтированный мост. Фото: КОВА

Отремонтированный мост. Фото: КОВА

Напомним, что в Черниговской области завершили строительные работы и открыли движение по путепроводу через железнодорожный путь возле Нежина. Он был разрушен во время вторжения российских окупантов в феврале 2022 года.

Также мы писали, что в Киевской области отстроят шесть мостов, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Строительство реализуется в сотрудничестве с Великобританией.