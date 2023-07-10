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На Київщині виявили тіло чоловіка в озері

10 липня 2023 11:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині виявили тіло чоловіка в озері
У Київській області очевидці знайшли тіло людини в озері. Фото: поліція Київщини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області в населеному пункті Музичі жителі виявили в озері тіло людини. Ним виявився 37-річний житель Житомирщини.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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На Київщині виявили тіло в озері

Зазначається, що до поліції звернулась продавчина місцевого магазину і повідомила, що перехожі виявили в озері тіло людини.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що загиблий — 37-річний мешканець Житомирщини.

"Нині тіло чоловіка спрямоване на судмедекспертизу, правоохоронці розслідують обставини смерті", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві поліцейським довелося знімати з даху "любителя краєвидів". Зазначається, що 20-річний чоловік фотографував краєвид з висоти та застряг на даху. Йому на допомогу прийшли патрульні.

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