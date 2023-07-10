На Київщині виявили тіло чоловіка в озері
У Київській області в населеному пункті Музичі жителі виявили в озері тіло людини. Ним виявився 37-річний житель Житомирщини.
Про це повідомляє поліція Київщини.
На Київщині виявили тіло в озері
Зазначається, що до поліції звернулась продавчина місцевого магазину і повідомила, що перехожі виявили в озері тіло людини.
Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що загиблий — 37-річний мешканець Житомирщини.
"Нині тіло чоловіка спрямоване на судмедекспертизу, правоохоронці розслідують обставини смерті", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві поліцейським довелося знімати з даху "любителя краєвидів". Зазначається, що 20-річний чоловік фотографував краєвид з висоти та застряг на даху. Йому на допомогу прийшли патрульні.