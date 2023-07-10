Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области обнаружили тело мужчины в озере arrow

В Киевской области обнаружили тело мужчины в озере

10 июля 2023 11:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области обнаружили тело мужчины в озере
В Киевской области очевидцы обнаружили тело человека в озере. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области в населенном пункте Музычи обитатели обнаружили в озере тело человека. Им оказался 37-летний житель Житомирской области.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Читайте также:

В Киевской области обнаружили тело в озере

Отмечается, что в полицию обратилась продавщица местного магазина и сообщила, что прохожие обнаружили тело человека в озере.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что погибший — 37-летний житель Житомирщины.

"В настоящее время тело мужчины направлено на судмедэкспертизу, правоохранители расследуют обстоятельства смерти", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве полицейским пришлось снимать с крыши любителя пейзажей. Отмечается, что 20-летний мужчина фотографировал вид с высоты и застрял на крыше. Ему на помощь пришли патрульные.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз