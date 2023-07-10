В Киевской области обнаружили тело мужчины в озере
В Киевской области в населенном пункте Музычи обитатели обнаружили в озере тело человека. Им оказался 37-летний житель Житомирской области.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
В Киевской области обнаружили тело в озере
Отмечается, что в полицию обратилась продавщица местного магазина и сообщила, что прохожие обнаружили тело человека в озере.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что погибший — 37-летний житель Житомирщины.
"В настоящее время тело мужчины направлено на судмедэкспертизу, правоохранители расследуют обстоятельства смерти", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве полицейским пришлось снимать с крыши любителя пейзажей. Отмечается, что 20-летний мужчина фотографировал вид с высоты и застрял на крыше. Ему на помощь пришли патрульные.