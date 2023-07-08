У Києві поліцейським довелося знімати з даху "любителя краєвидів"

Поліцейський допомагає чоловіку, який застряг на даху. Фото: скриншот з відео

У Києві 20-річний чоловік фотографував краєвид з висоти та застряг на даху. Йому на допомогу прийшли патрульні.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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У поліції розповіли, що близько 16:00 на лінію "102" зателефонував стурбований чоловік. Він повідомив, що не може спуститися з даху багатоповерхівки.

"Не гаючи ні хвилини, інспектори Володимир Коцур та Руслан Чорний прибули на місце події. Поліцейські піднялися нагору, де побачили наляканого заявника, який ледве тримався за металевий каркас", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці допомогли чоловіку спуститися донизу. Він пояснив, що хотів зробити красиві фото.

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