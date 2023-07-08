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У Києві поліцейським довелося знімати з даху "любителя краєвидів"

8 липня 2023 21:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві поліцейським довелося знімати з даху "любителя краєвидів"
Поліцейський допомагає чоловіку, який застряг на даху. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві 20-річний чоловік фотографував краєвид з висоти та застряг на даху. Йому на допомогу прийшли патрульні.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Порятунок фотографа

У поліції розповіли, що близько 16:00 на лінію "102" зателефонував стурбований чоловік. Він повідомив, що не може спуститися з даху багатоповерхівки.

"Не гаючи ні хвилини, інспектори Володимир Коцур та Руслан Чорний прибули на місце події. Поліцейські піднялися нагору, де побачили наляканого заявника, який ледве тримався за металевий каркас", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці допомогли чоловіку спуститися донизу. Він пояснив, що хотів зробити красиві фото. 

Нагадаємо, вогнеборці врятували жінку із задимленої квартири. Загоряння сталося через залишену без нагляду їжу на плиті.

Також ми писали, що у Києві співробітники ДПСУ "знешкодили" злочинне угрупування. "Чорні фармацевти" зазнали збитків на пʼять мільйонів.

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