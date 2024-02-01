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На Київщині викрили чоловіка, який вкрав картку загиблого в авіакатастрофі у Броварах

1 лютого 2024 08:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині викрили чоловіка, який вкрав картку загиблого в авіакатастрофі у Броварах
Авіакатастрофа у Броварах. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Київській області мешканець заволодів карткою члена екіпажу, загиблого в авіакатастрофі у Броварах у січні минулого року. Зловмисника знайшли й оголосили йому підозру.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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За даними слідства, підозрюваний прийшов на місце авіакатастрофи у Броварах 18 січня 2023 року.

"Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу", — йдеться у повідомленні.

За допомогою телефону загиблого чоловік отримав доступ до його рахунків та знімав гроші через банкомат, каси магазинів та витрачав на онлайн-розваги.

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Затриманий чоловік. Фото: Київська обласна прокуратура

Про списання коштів з рахунків стало відомо під час оформлення спадщини, тоді дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактами крадіжки та привласнення офіційного документа. До суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі сума завданих збитків встановлюється.

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Скриншот допису Київської обласної прокуратури

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці особистого майна. Вони намагалися обікрасти підлітка, звинувативши його у зйомці військової техніки.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав літню жінку. Злочинець посеред вулиці вирвав з рук старенької пакет з майном. 

крадіжка
авіакатастрофа
Київська область
банківські карти
Бровари

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