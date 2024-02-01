В Киевской области разоблачили мужчину, который украл карточку погибшего в авиакатастрофе в Броварах

Авиакатастрофа в Броварах. Фото: ГСЧС

В Киевской области житель завладел картой погибшего члена экипажа в авиакатастрофе в Броварах в январе прошлого года. Злоумышленника нашли и объявили ему подозрение.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, подозреваемый пришел на место авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 года.

"Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской картой одного из погибших членов экипажа", — говорится в сообщении.

При помощи телефона погибшего мужчина получил доступ к его счетам и снимал деньги через банкомат, кассы магазинов и тратил на онлайн-развлечения.

Задержанный мужчина. Фото: Киевская областная прокуратура

О списании средств со счетов стало известно при оформлении наследства, тогда жена погибшего обратилась с заявлением в полицию.

Мужчине сообщено о подозрении по фактам кражи и присвоении официального документа. В суд направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

В настоящее время сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Скриншот поста Киевской областной прокуратуры

Напомним, что в Одессе правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в краже личного имущества. Они пытались обокрасть подростка, обвинив его в съемке военной техники.

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