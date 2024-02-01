В Киевской области разоблачили мужчину, который украл карточку погибшего в авиакатастрофе в Броварах
В Киевской области житель завладел картой погибшего члена экипажа в авиакатастрофе в Броварах в январе прошлого года. Злоумышленника нашли и объявили ему подозрение.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Завладел карточкой члена экипажа в авиакатастрофе в Броварах
По данным следствия, подозреваемый пришел на место авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 года.
"Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской картой одного из погибших членов экипажа", — говорится в сообщении.
При помощи телефона погибшего мужчина получил доступ к его счетам и снимал деньги через банкомат, кассы магазинов и тратил на онлайн-развлечения.
О списании средств со счетов стало известно при оформлении наследства, тогда жена погибшего обратилась с заявлением в полицию.
Мужчине сообщено о подозрении по фактам кражи и присвоении официального документа. В суд направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
В настоящее время сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Напомним, что в Одессе правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в краже личного имущества. Они пытались обокрасть подростка, обвинив его в съемке военной техники.
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