У Борисполі продавали авто для ЗСУ — затримано двох осіб

Одна із автівок, яку намагалися продати по схемі. Фото: скриншот

У Бориспільському районі правоохоронці викрили незаконну схему продажу автомобілів, завезених в Україну як гуманітарна допомога. Організаторами афери стали голова благодійної організації та її спільник-волонтер.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Київській області.

Читайте також:

У Борисполі розпродували автомобілі для ЗСУ

За даними слідства, протягом 2022-2024 років під керівництвом благодійного фонду в Україну було ввезено понад 680 транспортних засобів. Вони проходили митне оформлення за пільговою процедурою та реєструвалися як гуманітарна допомога. Однак частина цих авто замість передачі на потреби військових чи медичних установ опинялася у продажу.

Затримання відбулося 13 лютого під час реалізації чотирьох автомобілів на загальну суму 19 400 доларів. 56-річну голову благодійної організації та 54-річного волонтера затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів гуманітарної допомоги у значному розмірі, вчинений групою осіб під час воєнного стану. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Бориспільська окружна прокуратура.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та поліція навідалася з обшуками у Київавтодор. Також працівники Служби безпеки України виявили кілька схем для сприяння виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.