Обшуки у Київавтодорі — що цього разу розслідують правоохоронці

СБУ та поліція прийшли з обшуками у Київавтодор — що розслідують
У вівторок, 11 лютого, слідчі Служби безпеки України (СБУ) та представники поліції прийшли з обшуками в комунальну корпорацію "Київавтодор". Правоохоронці розслідують справу щодо закупівлі техніки для потреб дорожнього господарства.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Обшуки у Київавтодорі
За інформацією київської влади, у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури та комунальної корпорації "Київавтодор" проводять обшуки на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК "Київавтодор".
"Представники Департаменту і комунальної корпорації надають усі документи, необхідні для всебічного та повного розслідування", — йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що справа стосується закупівлі техніки для потреб дорожнього господарства.
"Йдеться про закупівлі 26 одиниць всесезонних машин з обладнанням для зимового утримання доріг та одного сміттєвоза. Їх придбали за процедурою офіційних публічних закупівель", — підкреслили у Київській адміністрації.
Раніше посадовців "Київавтодор" та керівника приватного підприємства запідозрили у розтраті бюджетних коштів під час ремонту доріг.
Також ми писали, що у приміщенні КМДА відбулися обшуки, які стосуються злочинної організації, причетної до земельної корупції.
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