В Борисполе продавали авто для ВСУ — задержаны два человека

Одна из машин, которую пытались продать по схеме. Фото: скриншот

В Бориспольском районе правоохранители разоблачили незаконную схему продажи автомобилей, завезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи. Организаторами аферы стали председатель благотворительной организации и ее сообщник-волонтер.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киевской области.

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По данным следствия, в течение 2022-2024 годов под руководством благотворительного фонда в Украину было ввезено более 680 транспортных средств. Они проходили таможенное оформление по льготной процедуре и регистрировались как гуманитарная помощь. Однако часть этих авто вместо передачи на нужды военных или медицинских учреждений оказывалась в продаже.

Задержание произошло 13 февраля во время реализации четырех автомобилей на общую сумму 19 400 долларов. 56-летнюю главу благотворительной организации и 54-летнего волонтера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины — продажа товаров гуманитарной помощи в значительном размере, совершенная группой лиц во время военного положения. Им грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Бориспольская окружная прокуратура.

Напомним, недавно СБУ и полиция наведалась с обысками в Киевавтодор. Также работники Службы безопасности Украины обнаружили несколько схем для содействия выезда военнообязанных мужчин за границу.