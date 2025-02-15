Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На Киевщине разоблачили схему продажи гуманитарных авто для ВСУ arrow

На Киевщине разоблачили схему продажи гуманитарных авто для ВСУ

15 февраля 2025 10:40
Анастасия Постоенко - Редактор
В Борисполе продавали авто для ВСУ — задержаны два человека
Одна из машин, которую пытались продать по схеме. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

В Бориспольском районе правоохранители разоблачили незаконную схему продажи автомобилей, завезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи. Организаторами аферы стали председатель благотворительной организации и ее сообщник-волонтер.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Читайте также:

В Борисполе распродавали автомобили для ВСУ

По данным следствия, в течение 2022-2024 годов под руководством благотворительного фонда в Украину было ввезено более 680 транспортных средств. Они проходили таможенное оформление по льготной процедуре и регистрировались как гуманитарная помощь. Однако часть этих авто вместо передачи на нужды военных или медицинских учреждений оказывалась в продаже.

Задержание произошло 13 февраля во время реализации четырех автомобилей на общую сумму 19 400 долларов. 56-летнюю главу благотворительной организации и 54-летнего волонтера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины — продажа товаров гуманитарной помощи в значительном размере, совершенная группой лиц во время военного положения. Им грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Бориспольская окружная прокуратура.

Напомним, недавно СБУ и полиция наведалась с обысками в Киевавтодор. Также работники Службы безопасности Украины обнаружили несколько схем для содействия выезда военнообязанных мужчин за границу.

ВСУ полиция мошенничество благотворительность Киевская область гуманитарная помощь Борисполь
Реклама
Реклама
Реклама