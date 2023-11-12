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На Київщині витратять майже 200 млн грн на ремонт нежитлової будівлі, — Prozorro

12 листопада 2023 12:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Київщині витратять майже 200 млн грн на ремонт нежитлової будівлі, — Prozorro
Будівля, яку хочуть реконструювати. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Київській області планують провести реконструкцію нежитлової споруди у громадську будівлю. Витратити на це планують п'ять мільйонів доларів.

Відповідна інформація з'явилася на Prozorro

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Тендер на Prozorro. Фото: Скриншот

Планують реконструювати нежитлову будівлю

У Київській області планують реконструювати нежитловву будівлю під громадську. Передбачається також створення споруди цивільного захисту для розміщення адміністративних органів місцевого самоврядування та центру надання адміністративних послуг.

Реконструкція має відбуватися на території Вишневої міської громади за адресою: місто Вишневе, вулиця Святошинська, 11.

При цьому витратити на цю реконструкцію планують близько п'яти мільйонів доларів. Така сума викликала негативну реакцію в соцмережах. Користувачі обурені і нагадують, що війна ще не закінчилася. Такі гроші можна було б витратити на укріплення обороноздатності країни.

соцмережі
Реакція соцмереж. Фото: скриншот
соцмережі
Реакція соцмереж. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що перед зимою у столиці України вирішили оновити газони. "Київзеленбуд" хоче здійснити ремонт зрошувальних систем та озеленення у сквері на Галицькій та на бульварі Шевченка. Загальна вартість робіт — 2 275 646 грн.

Нагадуємо, що в селі Жеберкове Одеської області планують встановити укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. 

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