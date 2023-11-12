В Киевской области потратят почти 200 млн грн на ремонт нежилого здания, — Prozorro
В Киевской области планируют провести реконструкцию нежилого сооружения в общественное здание. Потратить на это планируют пять миллионов долларов.
Соответствующая информация появилась на Prozorro.
Планируют реконструировать нежилое здание
В Киевской области планируют реконструировать нежилое здание под общественное. Предусматривается создание сооружения гражданской защиты для размещения административных органов местного самоуправления и центра предоставления административных услуг.
Реконструкция должна проходить на территории Вишневого городского общества по адресу: город Вишневое, улица Святошинская, 11.
При этом потратить на эту реконструкцию планируется около пяти миллионов долларов. Такая сумма вызвала отрицательную реакцию в соцсетях. Пользователи негодуют и напоминают, что война еще не закончилась. Такие деньги можно было бы потратить на укрепление обороноспособности страны.
Ранее сообщалось, что перед зимой в столице Украины решили обновить газоны. "Киевзеленстрой" хочет провести ремонт оросительных систем и озеленение в сквере на Галицкой и на бульваре Шевченко. Общая стоимость работ — 2275646 грн.
Напомним, что в селе Жеберково Одесской области планируют установить укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.
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