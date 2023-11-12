В Киевской области потратят почти 200 млн грн на ремонт нежилого здания, — Prozorro

Здание, которое хотят реконструировать. Фото: скриншот

В Киевской области планируют провести реконструкцию нежилого сооружения в общественное здание. Потратить на это планируют пять миллионов долларов.

Соответствующая информация появилась на Prozorro.

Читайте также:

Тендер на Prozorro. Фото: Скриншот

Планируют реконструировать нежилое здание

В Киевской области планируют реконструировать нежилое здание под общественное. Предусматривается создание сооружения гражданской защиты для размещения административных органов местного самоуправления и центра предоставления административных услуг.

Реконструкция должна проходить на территории Вишневого городского общества по адресу: город Вишневое, улица Святошинская, 11.

При этом потратить на эту реконструкцию планируется около пяти миллионов долларов. Такая сумма вызвала отрицательную реакцию в соцсетях. Пользователи негодуют и напоминают, что война еще не закончилась. Такие деньги можно было бы потратить на укрепление обороноспособности страны.

Реакция соцсетей. Фото: скриншот

Реакция соцсетей. Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что перед зимой в столице Украины решили обновить газоны. "Киевзеленстрой" хочет провести ремонт оросительных систем и озеленение в сквере на Галицкой и на бульваре Шевченко. Общая стоимость работ — 2275646 грн.

Напомним, что в селе Жеберково Одесской области планируют установить укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.