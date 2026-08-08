На Київщині внаслідок атаки РФ загинула дитина та пошкоджені будинки

Пожежа на Київщині. Фото: ДСНС

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни в ніч проти 8 серпня атакували дронами Київську область. Внаслідок атаки загинули щонайменше кілька людей та зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

Наслідки атаки РФ на Київську область 8 серпня

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі написав, що у Броварському районі зафіксовано наслідки атаки РФ щонайменше на трьох локаціях.

"На жаль, загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали, серед них також дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", — йдеться у повідомленні.

За словами Ткаченка, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Окрім того, сталося займання на території нежитлової будівлі.

Наразі на місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ліквідація наслідків продовжується.

Пост Ткаченка про обстріл. Фото: скриншот

Оновлено о 04:40

У ДСНС підтвердили, що у Броварському районі зафіксовані наслідки атаки. Зокрема, у селі Пухівка внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку.

"Вогнем знищено будинок, дві альтанки та два легкові автомобілі. На жаль, загинули троє людей, серед них дитина 2022 року народження. Також троє людей постраждали", — сказано у дописі в Telegram.

Окрім того, ще одна пожежа в цьому ж селі виникла на території промислового підприємства, де внаслідок атаки загорілася складська будівля.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 5 серпня росіяни атакували балістикою Київ та область. Зокрема, в області внаслідок ворожої атаки загинули в постраждали десятки людей. Окрім того, було пошкоджено майже 80 об'єктів приватного бізнесу та домівок.

Також ми писали, що у Києві недостатньо місць для того, щоб ховатися від обстрілів. У зв'язку з цим експерт назвав варіант рішення для влади.