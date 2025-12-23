Обстріл Київщині 23 грудня —є загиблі і поранені

Зруйнований внаслідок атаки РФ будинок. Фото: ДСНС

У ніч проти 23 грудня російські війська атакували Київщину ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки обстрілу Київської області

У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки загорівся приватний двоповерховий будинок.

Пожежа в приватному будинку після обстрілу. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей — чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження — отримали осколкові поранення, їм надали медичну допомогу на місці.

Ліквідація наслідків удару. Фото: ДСНС

Крім того, в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки — в них вибиті вікна, зруйновані фасади та покрівлі.

Повідомлення Миколи Калашника. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, вранці 23 грудня в Києві пролунали потужні вибухи. Армія РФ атакувала столицю безпілотниками.

Стало відомо, що уламки російського БпЛА пошкодили багатоповерхівку в Святошинському районі столиці.