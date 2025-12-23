Відео
Головна Київ На Київщині внаслідок удару РФ загинула людина — ще троє поранені

На Київщині внаслідок удару РФ загинула людина — ще троє поранені

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 09:02
Обстріл Київщині 23 грудня —є загиблі і поранені
Зруйнований внаслідок атаки РФ будинок. Фото: ДСНС

У ніч проти 23 грудня російські війська атакували Київщину ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Київської області

У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки загорівся приватний двоповерховий будинок.

Атака на Київську область - фото
Пожежа в приватному будинку після обстрілу. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей — чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження — отримали осколкові поранення, їм надали медичну допомогу на місці.

Обстріл Київщини 23 грудня - фото
Ліквідація наслідків удару. Фото: ДСНС

Крім того, в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки — в них вибиті вікна, зруйновані фасади та покрівлі.

Обстріл Київщини 23 грудня
Повідомлення Миколи Калашника. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, вранці 23 грудня в Києві пролунали потужні вибухи. Армія РФ атакувала столицю безпілотниками.

Стало відомо, що уламки російського БпЛА пошкодили багатоповерхівку в Святошинському районі столиці.

Київська область обстріли війна в Україні поранення загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
