Обстрел Киевщине 23 декабря — есть погибшие и раненые

Разрушенный в результате атаки РФ дом. Фото: ГСЧС

В ночь на 23 декабря российские войска атаковали Киевскую область ракетами и дронами. В результате обстрела погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Киевской области

В Вышгородском районе в результате вражеской атаки загорелся частный двухэтажный дом.

Пожар в частном доме после обстрела. Фото: ГСЧС

В результате атаки погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека — мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения — получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.

Ликвидация последствий удара. Фото: ГСЧС

Кроме того, в Обуховском районе повреждены два частных дома - в них выбиты окна, разрушены фасады и кровли.

Сообщение Николая Калашника. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, утром 23 декабря в Киеве прогремели мощные взрывы. Армия РФ атаковала столицу беспилотниками.

Стало известно, что обломки российского БпЛА повредили многоэтажку в Святошинском районе столицы.