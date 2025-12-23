Обстрел Киевщине 23 декабря — есть погибшие и раненые

На Киевщине в результате удара РФ погиб человек — еще трое ранены
В ночь на 23 декабря российские войска атаковали Киевскую область ракетами и дронами. В результате обстрела погибла женщина, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.
Последствия обстрела Киевской области
В Вышгородском районе в результате вражеской атаки загорелся частный двухэтажный дом.
В результате атаки погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека — мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения — получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.
Кроме того, в Обуховском районе повреждены два частных дома - в них выбиты окна, разрушены фасады и кровли.
Напомним, утром 23 декабря в Киеве прогремели мощные взрывы. Армия РФ атаковала столицу беспилотниками.
Стало известно, что обломки российского БпЛА повредили многоэтажку в Святошинском районе столицы.
