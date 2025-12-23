Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине в результате удара РФ погиб человек — еще трое ранены

На Киевщине в результате удара РФ погиб человек — еще трое ранены

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 09:02
Обстрел Киевщине 23 декабря — есть погибшие и раненые
Разрушенный в результате атаки РФ дом. Фото: ГСЧС

В ночь на 23 декабря российские войска атаковали Киевскую область ракетами и дронами. В результате обстрела погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Киевской области

В Вышгородском районе в результате вражеской атаки загорелся частный двухэтажный дом.

Атака на Київську область - фото
Пожар в частном доме после обстрела. Фото: ГСЧС

В результате атаки погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека — мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения — получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.

Обстріл Київщини 23 грудня - фото
Ликвидация последствий удара. Фото: ГСЧС

Кроме того, в Обуховском районе повреждены два частных дома - в них выбиты окна, разрушены фасады и кровли.

Обстріл Київщини 23 грудня
Сообщение Николая Калашника. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, утром 23 декабря в Киеве прогремели мощные взрывы. Армия РФ атаковала столицу беспилотниками.

Стало известно, что обломки российского БпЛА повредили многоэтажку в Святошинском районе столицы.

Киевская область обстрелы война в Украине ранение погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации