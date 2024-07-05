Обстріли Київщини — зруйновано низку будівель

На Київщині вночі лунали вибухи — кілька будівель зазнали пошкоджень
Сьогодні вночі, 5 липня, Макарівську громаду Київської області було атаковано ворожими безпілотними літальними апаратами. Обійшлося без жертв, проте було пошкоджено низку будівель.
Про це повідомив очільник громади Вадим Токар.
Атака БпЛА на Київщині
Внаслідок нічної атаки, в одному з населених пунктів уламками БпЛА було пошкоджено шість приватних будинків та один автомобіль. В будинках повибивало вікна, пошкоджено двері, дахи.
Токар також повідомив, що обійшлоя без загиблих і постраждалих немає.
"Всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків", — зазначив він.
Також глава громади закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, що в Київській області лунали вибухи вночі 5 липня під час повітряної тривоги. В місцевій ОВА повідомляли про роботу сил ППО.
Додамо, що вибухи поблизу Києва було чути й у ніч проти четверга, 4 липня. Про наслідки російської атаки на регіон розповіли в КМВА.
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