Обстріли Київщини — зруйновано низку будівель

Рятувальники на місці обтрілів. Фото ілюстративне: ДСНС

Сьогодні вночі, 5 липня, Макарівську громаду Київської області було атаковано ворожими безпілотними літальними апаратами. Обійшлося без жертв, проте було пошкоджено низку будівель.

Про це повідомив очільник громади Вадим Токар.

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Внаслідок нічної атаки, в одному з населених пунктів уламками БпЛА було пошкоджено шість приватних будинків та один автомобіль. В будинках повибивало вікна, пошкоджено двері, дахи.

Токар також повідомив, що обійшлоя без загиблих і постраждалих немає.

"Всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків", — зазначив він.

Також глава громади закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повідомлення Токара про атаку БпЛА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Київській області лунали вибухи вночі 5 липня під час повітряної тривоги. В місцевій ОВА повідомляли про роботу сил ППО.

Додамо, що вибухи поблизу Києва було чути й у ніч проти четверга, 4 липня. Про наслідки російської атаки на регіон розповіли в КМВА.