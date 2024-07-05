Обстрелы Киевщины — разрушен ряд зданий

Спасатели на месте обтрилов. Фото иллюстративное: ГСЧС

Сегодня ночью, 5 июля, Макаровская громада Киевской области была атакована вражескими беспилотными летательными аппаратами. Обошлось без жертв, однако повреждено ряд зданий.

Об этом сообщил глава громады Вадим Токар.

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В результате ночной атаки, в одном из населенных пунктов обломками БпЛА было повреждено шесть частных домов и один автомобиль. В домах выбило окна, повреждены двери, крыши.

Токар также сообщил, что обошедшая без погибших и пострадавших нет.

"Все необходимые службы работают на месте происшествия для описания, фиксации и ликвидации последствий", — отметил он.

Также глава громады призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сообщение Токара об атаке БпЛА. Фото: скриншот

Напомним, что в Киевской области раздавались взрывы ночью 5 июля во время воздушной тревоги. В местном ОВА сообщали о работе сил ПВО.

Добавим, что взрывы вблизи Киева были слышны и в ночь на четверг, 4 июля. О последствиях российской атаки на регион рассказали в КМВА.