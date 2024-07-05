Обстрелы Киевщины — разрушен ряд зданий

На Киевщине ночью раздавались взрывы — несколько зданий получили повреждения
Сегодня ночью, 5 июля, Макаровская громада Киевской области была атакована вражескими беспилотными летательными аппаратами. Обошлось без жертв, однако повреждено ряд зданий.
Об этом сообщил глава громады Вадим Токар.
Атака БпЛА в Киевской области
В результате ночной атаки, в одном из населенных пунктов обломками БпЛА было повреждено шесть частных домов и один автомобиль. В домах выбило окна, повреждены двери, крыши.
Токар также сообщил, что обошедшая без погибших и пострадавших нет.
"Все необходимые службы работают на месте происшествия для описания, фиксации и ликвидации последствий", — отметил он.
Также глава громады призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что в Киевской области раздавались взрывы ночью 5 июля во время воздушной тревоги. В местном ОВА сообщали о работе сил ПВО.
Добавим, что взрывы вблизи Киева были слышны и в ночь на четверг, 4 июля. О последствиях российской атаки на регион рассказали в КМВА.
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