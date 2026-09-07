Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині всіх школярів забезпечили безкоштовним харчуванням

На Київщині всіх школярів забезпечили безкоштовним харчуванням

Ua ru
7 вересня 2026 21:07
Ткаченко: На Київщині всіх школярів забезпечили безкоштовним харчуванням
Дівчинка у шкільній їдальні. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

На Київщині новий навчальний рік розпочали майже 223 тисячі дітей. Усі учні 1–11 класів, які навчаються за очною та змішаною формами, забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. На це з державного бюджету область отримала 598,1 млн грн, ще 151,6 млн грн передбачили громади.

Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як змінюється шкільне харчування на Київщині

Реформа шкільного харчування, започаткована за ініціативи першої леді України Олени Зеленської, передбачає не лише безкоштовні обіди для школярів, а й модернізацію харчоблоків та оновлення обладнання.

За словами Ткаченка, упродовж 2020–2026 років у Київській області модернізували 216 харчоблоків. У 2026 році поточні ремонти провели у 115 школах 18 територіальних громад.

Також голова Київської ОДА зазначив, що у 15 закладах освіти вже встановили нове кухонне обладнання. Ще 29 громад спрямували понад 51 млн грн на придбання технологічного обладнання.

Читайте також:

Наразі 15 закладів працюють за моделлю фабрики-кухні, 83 використовують кейтеринг та аутсорсинг. Ще 443 заклади організовують харчування самостійно або із залученням кейтерингових послуг.

На Київщині готують кухарів для шкіл

Ткаченко додав, що окрему увагу в межах реформи приділяють підготовці та підвищенню кваліфікації працівників шкільних їдалень.

На базі закладів професійної освіти в області вже працюють три кулінарні хаби. У 2025 році навчання там пройшли 717 кухарів, а у 2026-му — ще 468 фахівців.

Загалом кваліфікацію підвищили понад 3,7 тисячі працівників. Крім того, на Київщині готуються відкрити ще три кулінарні хаби.

У школах перевірятимуть роботу харчоблоків

За словами Ткаченка, в області також планують посилити контроль за якістю шкільного харчування. Зокрема, перевірятимуть умови приготування їжі, дотримання санітарних вимог, роботу харчоблоків та якість страв.

Такі перевірки проводитимуть без попередження. Метою є намір переконатися, що оновлені харчоблоки та придбане обладнання використовують за призначенням, а школярі щодня отримують безпечне та повноцінне харчування.

Новини.LIVE писали, що з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00, а роботу громадського транспорту через це продовжать на одну годину. Водночас графік роботи закладів харчування, розважальних закладів та торговельно-розважальних центрів не змінюватиметься.

Також Новини.LIVE інформували, що Київ готується до можливих надзвичайних ситуацій та тривалих відключень світла взимку. У столиці створили резерв питної води й основних продуктів, які за потреби передаватимуть до пунктів незламності, аварійно-рятувальним службам, постраждалим та малозабезпеченим містянам.

школи харчування Київська область Столичні школи їжа
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації