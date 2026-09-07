Ткаченко: На Київщині всіх школярів забезпечили безкоштовним харчуванням

Дівчинка у шкільній їдальні. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

На Київщині новий навчальний рік розпочали майже 223 тисячі дітей. Усі учні 1–11 класів, які навчаються за очною та змішаною формами, забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. На це з державного бюджету область отримала 598,1 млн грн, ще 151,6 млн грн передбачили громади.

Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Як змінюється шкільне харчування на Київщині

Реформа шкільного харчування, започаткована за ініціативи першої леді України Олени Зеленської, передбачає не лише безкоштовні обіди для школярів, а й модернізацію харчоблоків та оновлення обладнання.

За словами Ткаченка, упродовж 2020–2026 років у Київській області модернізували 216 харчоблоків. У 2026 році поточні ремонти провели у 115 школах 18 територіальних громад.

Також голова Київської ОДА зазначив, що у 15 закладах освіти вже встановили нове кухонне обладнання. Ще 29 громад спрямували понад 51 млн грн на придбання технологічного обладнання.

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Наразі 15 закладів працюють за моделлю фабрики-кухні, 83 використовують кейтеринг та аутсорсинг. Ще 443 заклади організовують харчування самостійно або із залученням кейтерингових послуг.

На Київщині готують кухарів для шкіл

Ткаченко додав, що окрему увагу в межах реформи приділяють підготовці та підвищенню кваліфікації працівників шкільних їдалень.

На базі закладів професійної освіти в області вже працюють три кулінарні хаби. У 2025 році навчання там пройшли 717 кухарів, а у 2026-му — ще 468 фахівців.

Загалом кваліфікацію підвищили понад 3,7 тисячі працівників. Крім того, на Київщині готуються відкрити ще три кулінарні хаби.

У школах перевірятимуть роботу харчоблоків

За словами Ткаченка, в області також планують посилити контроль за якістю шкільного харчування. Зокрема, перевірятимуть умови приготування їжі, дотримання санітарних вимог, роботу харчоблоків та якість страв.

Такі перевірки проводитимуть без попередження. Метою є намір переконатися, що оновлені харчоблоки та придбане обладнання використовують за призначенням, а школярі щодня отримують безпечне та повноцінне харчування.

Новини.LIVE писали, що з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00, а роботу громадського транспорту через це продовжать на одну годину. Водночас графік роботи закладів харчування, розважальних закладів та торговельно-розважальних центрів не змінюватиметься.

Також Новини.LIVE інформували, що Київ готується до можливих надзвичайних ситуацій та тривалих відключень світла взимку. У столиці створили резерв питної води й основних продуктів, які за потреби передаватимуть до пунктів незламності, аварійно-рятувальним службам, постраждалим та малозабезпеченим містянам.