Ткаченко: В Киевской области всех школьников обеспечили бесплатным питанием

Девочка в школьной столовой. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

В Киевской области новый учебный год начали почти 223 тысячи детей. Все ученики 1–11 классов, обучающиеся по очной и смешанной формам, обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели из государственного бюджета область получила 598,1 млн грн, еще 151,6 млн грн выделили общины.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Как меняется школьное питание в Киевской области

Реформа школьного питания, начатая по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, предусматривает не только бесплатные обеды для школьников, но и модернизацию пищеблоков и обновление оборудования.

По словам Ткаченко, в течение 2020–2026 годов в Киевской области было модернизировано 216 пищеблоков. В 2026 году текущие ремонты провели в 115 школах 18 территориальных общин.

Также председатель Киевской ОГА отметил, что в 15 учебных заведениях уже установили новое кухонное оборудование. Еще 29 общин направили более 51 млн грн на приобретение технологического оборудования.

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В настоящее время 15 учреждений работают по модели "фабрики-кухни", 83 используют кейтеринг и аутсорсинг. Еще 443 учреждения организуют питание самостоятельно или с привлечением кейтеринговых услуг.

В Киевской области готовят поваров для школ

Ткаченко добавил, что особое внимание в рамках реформы уделяется подготовке и повышению квалификации работников школьных столовых.

На базе учреждений профессионального образования в области уже работают три кулинарных хаба. В 2025 году обучение там прошли 717 поваров, а в 2026-м — еще 468 специалистов.

Всего повысили квалификацию более 3,7 тысячи работников. Кроме того, в Киевской области готовятся открыть еще три кулинарных хаба.

В школах будут проверять работу пищеблоков

По словам Ткаченко, в области также планируют усилить контроль за качеством школьного питания. В частности, будут проверять условия приготовления пищи, соблюдение санитарных требований, работу пищеблоков и качество блюд.

Такие проверки будут проводиться без предупреждения. Цель — убедиться, что обновленные пищеблоки и приобретенное оборудование используются по назначению, а школьники ежедневно получают безопасное и полноценное питание.

Новини.LIVE сообщали, что с 10 сентября в Киеве сократят комендантский час. Он будет длиться с 01:00 до 05:00, а работу общественного транспорта из-за этого продлят на один час. При этом график работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров не изменится.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киев готовится к возможным чрезвычайным ситуациям и длительным отключениям света зимой. В столице создали резерв питьевой воды и основных продуктов, которые в случае необходимости будут передаваться в пункты устойчивости, аварийно-спасательным службам, пострадавшим и малообеспеченным горожанам.