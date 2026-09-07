Комендантська година у Києві: коли почнуть діяти нові правила

Вечірній Київ. Фото: Reuters

У Києві з 10 вересня скоротять тривалість комендантської години на одну годину — вона діятиме з 01:00 до 05:00. Через це роботу громадського транспорту в столиці також продовжать на годину, тоді як графік роботи закладів харчування, розважальних закладів та ТРЦ не зміниться.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Які зміни очікуються в Києві

Рада оборони Києва ухвалила відповідне рішення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України та міських ініціатив щодо функціонування столиці в умовах погіршення безпекової ситуації. Новий режим комендантської години почне діяти з 00:00 10 вересня. Відтак мешканці столиці матимуть на одну годину більше часу для пересування містом у нічний період.

Кличко зазначив, що комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00.

Також відомо, що у зв’язку зі скороченням комендантської години у столиці на одну годину продовжать графік роботи громадського транспорту. Водночас для закладів громадського харчування, розважальних закладів та торговельно-розважальних центрів жодних змін у режимі роботи не передбачено.

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Мер Києва також нагадав, що з 3 вересня під час комендантської години дозволено рух транзитного великогабаритного транспорту.

Окремо місто подбає про перевезення пасажирів, які прибувають до столиці із запізненням через затримки поїздів. Для цього під час комендантської години організують чотири автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. Мер столиці зазначив, що такі маршрути мають забезпечити можливість дістатися до міста пасажирам, чиї потяги прибувають із запізненням.

Пізніше Віталій Кличко додав, що через погіршення безпекової ситуації у столиці тимчасово призупинять проведення розважальних, фізкультурних і спортивних заходів просто неба, а також у приміщеннях, які не мають укриттів.

Допис Віталія Кличка. Скріншот: Telegram

Допис Віталія Кличка. Скріншот: Telegram

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що в столиці запровадили зміни щодо оповіщення повітряних загроз. Нагадаємо, що з 6:00 6 вересня почала діяти система диференційованого оповіщення про повітряні загрози. Водночас наразі вона ще не працює в повному обсязі на території всіх районів міста.

Ми інформували, що журналістка Новини.LIVE Діана Шликова повідомила — у селищі Мила на Київщині жителі досі оговтуються від наслідків російської атаки, яка сталася 10 днів тому, 28 серпня. Після удару дрона по складських приміщеннях спалахнула масштабна пожежа, що згодом спричинила потужну детонацію та загибель 38 людей, а в оселях місцевих досі немає вікон і дверей, на подвір’ях також знаходять уламки та боєприпаси.