Екстрені відключення світла ввели на Київщині 18 січня — деталі

У Київській області 18 січня застосували екстрені відключення світла. Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень в регіоні не діють.

Про це повідомили в ДТЕК.

Екстрені відключення світла на Київщині

"Київська область: екстрені відключення. Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень в регіоні не діють", — повідомили в ДТЕК.

У відомстві наголосили, що ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж. Енергетики зазначили, що роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області.

Нагадаємо, 18 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та може змінюватися.

Також Володимир Зеленський зробив заяву щодо відсутності тепла у Києві. Він доручив розібратися із будинками у Києві, в яких досі немає теплопостачання після удару РФ.