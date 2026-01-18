Відео
Головна Київ На Київщині ввели екстрені відключення світла — деталі від ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 14:07
Екстрені відключення світла ввели на Київщині 18 січня — деталі
Люди в пункті обігріву під час відключення світла. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Київській області 18 січня застосували екстрені відключення світла. Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень в регіоні не діють.

Про це повідомили в ДТЕК. 

Читайте також:

"Київська область: екстрені відключення. Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень в регіоні не діють", — повідомили в ДТЕК.

У відомстві наголосили, що ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж. Енергетики зазначили, що роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області.  

Екстрені відключення світла на Київщині
Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, 18 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та може змінюватися.

Також Володимир Зеленський зробив заяву щодо відсутності тепла у Києві. Він доручив розібратися із будинками у Києві, в яких досі немає теплопостачання після удару РФ.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
