Экстренные отключения света ввели на Киевщине 18 января — детали

Люди в пункте обогрева во время отключения света. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Киевской области 18 января применили экстренные отключения света. Из-за ситуации в энергосистеме графики отключений в регионе не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Киевская область: экстренные отключения. Из-за ситуации в энергосистеме графики отключений в регионе не действуют", — сообщили в ДТЭК.

В ведомстве отметили, что ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей. Энергетики отметили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей области.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, 18 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться.

Также Владимир Зеленский сделал заявление об отсутствии тепла в Киеве. Он поручил разобраться с домами в Киеве, в которых до сих пор нет теплоснабжения после удара РФ.