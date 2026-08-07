На Київщині загинули 35 людей на відпочинку на воді

Водолаз ДСНС в Києві. Фото: ДСНС Києва

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

На водоймах Київщини з початку року на смерть потонули 35 людей, а ще 12 вдалося витягти живими. Найчастіше причинами фатальних випадків є ігнорування правил безпеки, купання в нетверезому стані та відсутність нагляду за неповнолітніми.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини, передає Новини.LIVE.

У Київській області з початку 2026 року вже потонуло 35 людей

Серед основних причин, які призводять до фатальних наслідків під час відпочинку біля води, рятувальники називають: купання в стані алкогольного сп'яніння, переоцінку власної фізичної підготовки, плавання у не призначених для цього та не обладнаних локаціях, а також відсутність належного контролю за дітьми.

В ДСНС наголосили, що для того, щоб уникнути подібних бід і зробити відпочинок безпечним, рятувальники закликають дотримуватися базових правил поведінки.

Необхідно обирати виключно офіційні місця для купання, категорично відмовлятися від заходів у воду після прийняття алкоголю, не залишати малих дітей без нагляду ні на мить, навіть на мілководді. Також слід уникати занурень у незнайомих точках та не запливати надто далеко від берега. Окремо фахівці акцентують на необхідності використання рятувальних жилетів під час користування плавзасобами, та не заходити у воду в період шторму чи за наявності сильної течії.

Як писали Новини.LIVE, у Києві та по області наростають проблеми із підготовкою до зимового періоду на тлі інтенсивних атак з боку Росії.

Масована російська атака, здійснена в ніч проти 5 серпня, спричинила значні збитки для низки українських та міжнародних компаній, що працюють в Україні. Через удари були пошкоджені або повністю знищені складські приміщення, логістичні комплекси та запаси товарів.

Водночас у Києві виникли питання щодо реалізації міського плану стійкості. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко заявив, що наразі документ виконаний лише приблизно на 20%. За його словами, найбільші труднощі залишаються у сфері теплопостачання, яка є одним із ключових напрямів підготовки міста до можливих кризових ситуацій.

