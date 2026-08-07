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Головна Київ Вітренко: Київ відстає від виконання плану стійкості, є проблеми з теплом

Вітренко: Київ відстає від виконання плану стійкості, є проблеми з теплом

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 05:40
Вітренко заявив, що Київ виконав 20% плану стійкості
Депутат Київради від фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко. Фото: Андрій Вітренко/Facebook

Депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що план стійкості Києва виконаний лише на 20%. Найбільш проблемним напрямком є теплопостачання.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Вітренко розповів в ефірі "Київського часу".

Що відомо про підготовку Києва до зими

"За моєю оцінкою і оцінкою моїх колег, ми проводили розрахунки, скільки витрачено коштів, скільки збудовано, скільки у відсотках... За видатками, тобто за грошима, план стійкості міста Києва виконаний трошки більше, ніж 20%", — сказав Вітренко.

Водночас за роботами, які реалізовані, їх можна розділити на дві частини. Як каже депутат, заходи із забезпечення Києва електроенергією реалізовані приблизно на 40%. Щодо теплопостачання, цей показник теж трохи перевищує 40% і є найбільш проблемним.

Таким чином, Київ суттєво відстає з виконанням заходів, які мають забезпечити роботу критичної інфраструктури та міських систем під час тривалих відключень і нових російських атак. При цьому КМДА просить у держави додаткове фінансування для підготовки столиці до зими.

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Як повідомляли Новини.LIVE, за словами мера Києва Віталія Кличка, наразі в столиці виконано близько двох третин робіт із відновлення пошкоджених енергооб'єктів. Окрім того, місто вже акумулювало понад 10 млрд гривень на реалізацію першочергових заходів.

Також ми писали, що Вітренко розкритикував, що у Києві не залишають вагони метро на станціях під час тривог, як це було на початку повномасштабної війни. Водночас в Харкові така практика продовжується.

Київ теплопостачання Андрій Вітренко
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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