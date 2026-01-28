Обстрел Киевской области 28 января - погибли два человека

Работники скорой помощи. Фото: иллюстративное: Укринформ

Российские оккупанты в ночь на 28 января ударили дронами по Белогородской общине Киевской области. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"Сегодня враг снова ударил по мирным людям. В Белогородской общине в результате атаки погибли двое наших земляков — мужчина и женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для семей и всего региона", — отметил Калашник.

Он добавил, что еще четыре человека обратились за медицинской помощью. В частности, молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, а мужчина получил отравление продуктами горения. Всем им оказали помощь на месте, также с людьми работают психологи.

Также глава ОВА проинформировал о поврежденной многоэтажке.

"Пожар в жилом доме локализован. Враг цинично бьет по мирным домам. Мы рядом с каждой семьей, которая пострадала", — резюмировал он.

Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами Киев. В Голосеевском районе зафиксировали падение обломков на дороге, а также поврежденный дом.

Также мы писали, что оккупанты поздно вечером, 27 января, ударили по Одессе. По меньшей мере один беспилотник попал по территории православного монастыря.