Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине погибли два человека из-за атаки РФ

На Киевщине погибли два человека из-за атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 04:45
Обстрел Киевской области 28 января - погибли два человека
Работники скорой помощи. Фото: иллюстративное: Укринформ

Российские оккупанты в ночь на 28 января ударили дронами по Белогородской общине Киевской области. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Реклама
Читайте также:

Очередные последствия атаки РФ по Киевской области 28 января

"Сегодня враг снова ударил по мирным людям. В Белогородской общине в результате атаки погибли двое наших земляков — мужчина и женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для семей и всего региона", — отметил Калашник.

Он добавил, что еще четыре человека обратились за медицинской помощью. В частности, молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, а мужчина получил отравление продуктами горения. Всем им оказали помощь на месте, также с людьми работают психологи.

Также глава ОВА проинформировал о поврежденной многоэтажке.

"Пожар в жилом доме локализован. Враг цинично бьет по мирным домам. Мы рядом с каждой семьей, которая пострадала", — резюмировал он.

Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами Киев. В Голосеевском районе зафиксировали падение обломков на дороге, а также поврежденный дом.

Также мы писали, что оккупанты поздно вечером, 27 января, ударили по Одессе. По меньшей мере один беспилотник попал по территории православного монастыря.

пожар Киевская область обстрелы война в Украине Россия погибшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации