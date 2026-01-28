Обстріл Києва 28 січня - росіяни пошкодили багатоповерхівку

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупанти в ніч проти 28 січня атакували Київ дронами. В одному з районів на дорогу впали уламки дронів та пошкоджено будинок.

Про це у Telegram повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки РФ по Києву 28 січня

За словами Ткаченка, у Голосіївському районі на дорогу впали уламки БпЛА. Окрім того, є й інші наслідки.

"Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено також вікна житлового будинку. В нежитловій будівлі виникла пожежа на даху", — написав начальник КМВА.

Проте пізніше він уточнив, що на локації пошкоджено покрівлю багатоповерхівки, а інформація про пожежу на даху нежитлової будівлі не підтвердилась.

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі атакували також Київську область. Зокрема, у Білогородській громаді пошкоджено багатоповерхівку, і на верхньому поверсі сталася пожежа.

Також ми писали, що ворог вчергове вдарив вночі по Одесі. За даними місцевої власти, окупанти влучили по території православного монастиря.