Обстріл Києва 28 січня - росіяни пошкодили багатоповерхівку

Нічний обстріл Києва — в столиці пошкоджено висотку
Російські окупанти в ніч проти 28 січня атакували Київ дронами. В одному з районів на дорогу впали уламки дронів та пошкоджено будинок.
Про це у Telegram повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Наслідки атаки РФ по Києву 28 січня
За словами Ткаченка, у Голосіївському районі на дорогу впали уламки БпЛА. Окрім того, є й інші наслідки.
"Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено також вікна житлового будинку. В нежитловій будівлі виникла пожежа на даху", — написав начальник КМВА.
Проте пізніше він уточнив, що на локації пошкоджено покрівлю багатоповерхівки, а інформація про пожежу на даху нежитлової будівлі не підтвердилась.
Нагадаємо, що росіяни цієї ночі атакували також Київську область. Зокрема, у Білогородській громаді пошкоджено багатоповерхівку, і на верхньому поверсі сталася пожежа.
Також ми писали, що ворог вчергове вдарив вночі по Одесі. За даними місцевої власти, окупанти влучили по території православного монастиря.
