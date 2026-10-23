Ремонт енергомереж. Фото: ДТЕК

У Києві та Київській області у пʼятницю, 23 жовтня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки обмежень електроенергії не діють.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Екстрені відключення світла в Києві та області 23 жовтня

Аварійні відключення електроенергії у столичному регіоні запроваджено за командою Укренерго.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", — йдеться у повідомленні.

У випадку змін ДТЕК додатковою проінформує.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський наголосив на потребі посилити безпекове управління Києвом і залучити фахівців, які зможуть швидко реагувати на виклики воєнного часу.

А нещодавно російські окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкті в Шевченківському районі Києва. На місці працювали всі необхідні екстрені служби.