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На Київщині запровадили екстрені відключення світла

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23 жовтня 2026 11:26
Екстрені відключення світла в Києві та області 23 жовтня: графіки не діють ДТЕК
Ремонт енергомереж. Фото: ДТЕК

У Києві та Київській області у пʼятницю, 23 жовтня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки обмежень електроенергії не діють.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Екстрені відключення світла в Києві та області 23 жовтня

Аварійні відключення електроенергії у столичному регіоні запроваджено за командою Укренерго

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", — йдеться у повідомленні.

У випадку змін ДТЕК додатковою проінформує.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський наголосив на потребі посилити безпекове управління Києвом і залучити фахівців, які зможуть швидко реагувати на виклики воєнного часу. 

А нещодавно російські окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкті в Шевченківському районі Києва. На місці працювали всі необхідні екстрені служби.

Київська область Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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