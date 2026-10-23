На Київщині запровадили екстрені відключення світла
У Києві та Київській області у пʼятницю, 23 жовтня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки обмежень електроенергії не діють.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.
Екстрені відключення світла в Києві та області 23 жовтня
Аварійні відключення електроенергії у столичному регіоні запроваджено за командою Укренерго.
"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", — йдеться у повідомленні.
У випадку змін ДТЕК додатковою проінформує.
Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський наголосив на потребі посилити безпекове управління Києвом і залучити фахівців, які зможуть швидко реагувати на виклики воєнного часу.
А нещодавно російські окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкті в Шевченківському районі Києва. На місці працювали всі необхідні екстрені служби.