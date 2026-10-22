Кличка треба посилити: Зеленський про провал підготовки Києва до зими

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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити управління безпекою Києвом та залучити до цієї роботи людей, здатних оперативно реагувати на виклики воєнного часу. Він також прокоментував питання можливого призначення нового очільника КМВА та зазначив, що наразі охочих обійняти цю посаду немає.

Про це він повідомив представникам медіа, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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