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Головна Київ Кличка треба посилити: Зеленський про провал підготовки до зими

Кличка треба посилити: Зеленський про провал підготовки до зими

Ua ru
22 жовтня 2026 20:51
Репортаж
Кличка треба посилити: Зеленський про провал підготовки Києва до зими
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити управління безпекою Києвом та залучити до цієї роботи людей, здатних оперативно реагувати на виклики воєнного часу. Він також прокоментував питання можливого призначення нового очільника КМВА та зазначив, що наразі охочих обійняти цю посаду немає. 

Про це він повідомив представникам медіа, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Автор:
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