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Главная Киев В Киевской области ввели экстренные отключения света

В Киевской области ввели экстренные отключения света

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23 октября 2026 11:26
Экстренные отключения света в Киеве и области 23 октября: графики не действуют ДТЭК
Ремонт энергосетей. Фото: ДТЭК

В Киеве и Киевской области в пятницу, 23 октября, ввели экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время графики ограничений электроснабжения не действуют.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Экстренные отключения электроэнергии в Киеве и области 23 октября

Аварийные отключения электроэнергии в столичном регионе введены по распоряжению "Укрэнерго".

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", — говорится в сообщении.

В случае изменений ДТЭК дополнительно проинформирует.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усилить управление безопасностью Киева и привлечь специалистов, способных быстро реагировать на вызовы военного времени.

А недавно российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Шевченковском районе Киева. На месте работали все необходимые экстренные службы.

Киевская область Укрэнерго ДТЭК отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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