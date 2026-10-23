В Киевской области ввели экстренные отключения света
В Киеве и Киевской области в пятницу, 23 октября, ввели экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время графики ограничений электроснабжения не действуют.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.
Экстренные отключения электроэнергии в Киеве и области 23 октября
Аварийные отключения электроэнергии в столичном регионе введены по распоряжению "Укрэнерго".
"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", — говорится в сообщении.
В случае изменений ДТЭК дополнительно проинформирует.
Как писали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усилить управление безопасностью Киева и привлечь специалистов, способных быстро реагировать на вызовы военного времени.
А недавно российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Шевченковском районе Киева. На месте работали все необходимые экстренные службы.