Головна Київ На Київщині запроваджені відключення світла — які графіки

На Київщині запроваджені відключення світла — які графіки

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 07:31
Графіки відключення світла на Київщині на 28 грудня — коли не буде світла
Жінка заправляє генератор. Фото: Reuters

На Київщині у неділю, 28 грудня, було запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії. Світло буде відсутнє до восьми годин на добу.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла на Київщині 28 грудня

Світло в Київській області будуть вимикати за 12 чергами.

Графіки для Київщини 28 грудня
Графіки відключення світла на Київщині 28 грудня. Фото: ДТЕК
Київська область - графік відключень 28 грудня
Графік відключень світла 28 грудня на Київщині. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу 27 грудня було серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру Києва та області. Член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк повідомив, скільки часу знадобиться для стабілізації ситуації в регіоні.

А також повідомлялося, що графіки відключення світла будуть діяти в усіх регіонах України 28 грудня.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
