Графіки відключення світла на Київщині на 28 грудня — коли не буде світла

Жінка заправляє генератор. Фото: Reuters

На Київщині у неділю, 28 грудня, було запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії. Світло буде відсутнє до восьми годин на добу.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла на Київщині 28 грудня

Світло в Київській області будуть вимикати за 12 чергами.

Графіки відключення світла на Київщині 28 грудня. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла 28 грудня на Київщині. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу 27 грудня було серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру Києва та області. Член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк повідомив, скільки часу знадобиться для стабілізації ситуації в регіоні.

А також повідомлялося, що графіки відключення світла будуть діяти в усіх регіонах України 28 грудня.