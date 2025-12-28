Графіки відключення світла на Київщині на 28 грудня — коли не буде світла

На Київщині запроваджені відключення світла — які графіки
Дата публікації: 28 грудня 2025 07:31
Жінка заправляє генератор. Фото: Reuters
На Київщині у неділю, 28 грудня, було запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії. Світло буде відсутнє до восьми годин на добу.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла на Київщині 28 грудня
Світло в Київській області будуть вимикати за 12 чергами.
Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу 27 грудня було серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру Києва та області. Член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк повідомив, скільки часу знадобиться для стабілізації ситуації в регіоні.
А також повідомлялося, що графіки відключення світла будуть діяти в усіх регіонах України 28 грудня.
